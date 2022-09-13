Политика и власть 13.09.2022 в 13:52

Глава Бурятии стал одним из самых активных губернаторов-блогеров

В общероссийском рейтинге Алексей Цыденов занял 18-е место
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии стал одним из самых активных губернаторов-блогеров
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг активности глав регионов страны в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, глава Бурятии Алексей Цыденов вошел в топ-20 губернаторов-блогеров, заняв в этом рейтинге 18 место из 83. Первые два места долгое время занимают глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Активность в социальных сетях последние несколько лет занимают важное место в государственной политике страны. Существуют официальные и неофициальные требования к государственным органам и их руководителям развивать свои представительства в социальных сетях и активно взаимодействовать там с гражданами.

Так, например, на недавно завершившемся Восточном экономическом форуме прошла «Школа молодого губернатора», где в числе других тем обсуждали современные требования к власти в эпоху цифровых коммуникаций. Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», учредивший в каждом субъекте РФ включая Бурятию Центр управления регионом, презентовал правила работы губернаторов в соцсетях, которыми главы регионов должны руководствоваться.

Ключевые ожидания от губернаторов, которые сегодня есть со стороны жителей – открытость, эмпатия, компетентность, ориентация на интересы граждан и качественное реагирование на обратную связь.

«Губернаторы новой волны — это, прежде всего, цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия», — заявил первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов.

По словам Ленара Файзутдинова, губернаторы должны использовать на своих страницах живой язык, регулярно публиковать контент, делать качественные фото и видео, внедрять интерактивные форматы, проводить прямые эфиры, и, вообще, «быть человеком, а не чиновником».

Работа в интернете требует готовности всегда ответить на любой вопрос жителей: «Цифра помнит всё: все обещания, все ляпы. Губернаторы всегда находятся под пристальным вниманием десятков тысяч людей», – подчеркнул первый заместитель генерального директора «Диалога».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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