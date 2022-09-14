Политика и власть 14.09.2022 в 17:32
В Бурятию приедет глава Минсельхоза России
Дмитрий Патрушев оценит состояние сельского хозяйства республики
Текст: Константин Воронов
В Бурятию с рабочим визитом прибудет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, визит министра назначен на четверг, 15 сентября.
В Улан-Удэ Дмитрий Патрушев проведет рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, оценит производственные мощности предприятия пищевой промышленности и ознакомится с ходом реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Фото: kremlin.ru
В Улан-Удэ Дмитрий Патрушев проведет рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, оценит производственные мощности предприятия пищевой промышленности и ознакомится с ходом реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Фото: kremlin.ru
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