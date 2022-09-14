В Бурятию приедет глава Минсельхоза России

В Бурятию с рабочим визитом прибудет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, визит министра назначен на четверг, 15 сентября.В Улан-Удэ Дмитрий Патрушев проведет рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, оценит производственные мощности предприятия пищевой промышленности и ознакомится с ходом реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий.Фото: kremlin.ru