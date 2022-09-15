Политика и власть 15.09.2022 в 17:24

Иринчей Матханов: «Неприятно читать, что я при смерти»

Депутат Хурала Бурятии опроверг слухи о своем тяжелом состоянии
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Текст: Владимир Пашинюк
Иринчей Матханов: «Неприятно читать, что я при смерти»
Сегодня на заседании комитета по бюджету Хурала Бурятии известный предприниматель, депутат и лидер бурятского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» обратился к вице-спикеру парламента республики Татьяне Мантатовой с необычной просьбой.

- Хотел бы обратиться к вам как к руководителю Народного Хурала, - начал депутат. - Вы знаете, что на днях в одном телеграм-канале разместили информацию, что я не участвовал в выборах, потому что нахожусь при смерти. Сегодня с утра ужасное количество народа звонит и говорит: «Ну что там, помер уже что ли?» и так далее. Можно как-то влиять на этих товарищей? Или все-таки будем терпеть? – вопрошал депутат. - Неприятно читать, что я при смерти.

Татьяна Мантатова в ответ пояснила, что сообщение это не видела, но обязательно изучит вопрос.

К слову, вчера действительно в одном из местных телеграм-каналов появилось короткое сообщение, касающееся Иринчея Матханова:

«Кстати, за всю кампанию никто не вспомнил об Иринчее. Штука в том. Иринчей при смерти», - писали авторы.

Как видно, теория о том, почему господин Матханов, будучи лидером одной из парламентских партий республики, не участвовал в выборах главы Бурятии, оказалась фейком.

Фото: «Номер один»
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