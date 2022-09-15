Иринчей Матханов: «Неприятно читать, что я при смерти»

Сегодня на заседании комитета по бюджету Хурала Бурятии известный предприниматель, депутат и лидер бурятского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» обратился к вице-спикеру парламента республики Татьяне Мантатовой с необычной просьбой.- Хотел бы обратиться к вам как к руководителю Народного Хурала, - начал депутат. - Вы знаете, что на днях в одном телеграм-канале разместили информацию, что я не участвовал в выборах, потому что нахожусь при смерти. Сегодня с утра ужасное количество народа звонит и говорит: «Ну что там, помер уже что ли?» и так далее. Можно как-то влиять на этих товарищей? Или все-таки будем терпеть? – вопрошал депутат. - Неприятно читать, что я при смерти.Татьяна Мантатова в ответ пояснила, что сообщение это не видела, но обязательно изучит вопрос.К слову, вчера действительно в одном из местных телеграм-каналов появилось короткое сообщение, касающееся Иринчея Матханова:«Кстати, за всю кампанию никто не вспомнил об Иринчее. Штука в том. Иринчей при смерти», - писали авторы.Как видно, теория о том, почему господин Матханов, будучи лидером одной из парламентских партий республики, не участвовал в выборах главы Бурятии, оказалась фейком.Фото: «Номер один»