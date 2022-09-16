В Бурятии чиновников будут штрафовать за препятствия бизнес-омбудсмену

На заседании бюджетного комитета Хурала Бурятии обсудили законопроект, который вводит ответственность за препятствия деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей.- В силу закона об уполномоченном, федеральные органы власти, региональные органы власти, органы местного самоуправления имеют обязанность обеспечить прием уполномоченного, прием предпринимателей, участвовать в мероприятиях уполномоченного, предоставлять запрашиваемую информацию в срок, не превышающий 15 дней, - рассказал депутатам бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. - На сегодняшний день в законе ответственности за невыполнение этих действий не предусмотрено, в связи с чем предлагается дополнить закон.Тех, кто вмешается в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение, в случае принятия закона ждет штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за несоблюдение сроков предоставления информации. От 2 до 3 тысяч рублей заплатят те, кто отказывается исполнять требования омбудсмена.Весьма скромные суммы штрафов вызвали вопросы у депутата Хурала Иринчея Матханова.- Я не против штрафов. Но они какие-то… Тысяча рублей, две тысячи рублей… Может поднять тогда в пять раз, чтобы было ощутимо? Вот он не ответил – у него тысячу рублей сняли с зарплаты. С его большой зарплаты госслужащего. Ему от этого ни холодно, ни жарко, - говорил депутат.По словам Чингиса Матхеева, определяя размеры штрафов, авторы законопроекта ориентировались на практику других регионов.- Более того, в отношении федерального уполномоченного такие штрафы установлены. Поэтому, наверное, неправильно было бы, чтобы у регионального уполномоченного штрафы были в пять раз больше, - сказал омбудсмен. - На самом деле не так часто мы сталкиваемся с такими вещами, но такие моменты бывают. Я надеюсь, что данная норма будет носить превентивный характер.Фото: «Номер один»