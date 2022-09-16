Политика и власть 16.09.2022 в 13:29

В Бурятии чиновников будут штрафовать за препятствия бизнес-омбудсмену

Однако размеры штрафов сделали минимальными
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии чиновников будут штрафовать за препятствия бизнес-омбудсмену
На заседании бюджетного комитета Хурала Бурятии обсудили законопроект, который вводит ответственность за препятствия деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей.

- В силу закона об уполномоченном, федеральные органы власти, региональные органы власти, органы местного самоуправления имеют обязанность обеспечить прием уполномоченного, прием предпринимателей, участвовать в мероприятиях уполномоченного, предоставлять запрашиваемую информацию в срок, не превышающий 15 дней, - рассказал депутатам бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. - На сегодняшний день в законе ответственности за невыполнение этих действий не предусмотрено, в связи с чем предлагается дополнить закон.

Тех, кто вмешается в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение, в случае принятия закона ждет штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за несоблюдение сроков предоставления информации. От 2 до 3 тысяч рублей заплатят те, кто отказывается исполнять требования омбудсмена.

Весьма скромные суммы штрафов вызвали вопросы у депутата Хурала Иринчея Матханова.

- Я не против штрафов. Но они какие-то… Тысяча рублей, две тысячи рублей… Может поднять тогда в пять раз, чтобы было ощутимо? Вот он не ответил – у него тысячу рублей сняли с зарплаты. С его большой зарплаты госслужащего. Ему от этого ни холодно, ни жарко, - говорил депутат.

По словам Чингиса Матхеева, определяя размеры штрафов, авторы законопроекта ориентировались на практику других регионов.

- Более того, в отношении федерального уполномоченного такие штрафы установлены. Поэтому, наверное, неправильно было бы, чтобы у регионального уполномоченного штрафы были в пять раз больше, - сказал омбудсмен. - На самом деле не так часто мы сталкиваемся с такими вещами, но такие моменты бывают. Я надеюсь, что данная норма будет носить превентивный характер.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал омбудсмен

Все новости

В Бурятии умственно отсталый уголовник обвинил УФСИН в унижении достоинства
16.09.2022 в 14:54
В Хурале Бурятии рассмотрели новые льготы для участников спецоперации
16.09.2022 в 14:40
В Улан-Удэ ищут 49-летнюю горожанку
16.09.2022 в 14:30
В Бурятии неизвестные устроили два пожара
16.09.2022 в 13:46
В Бурятии пресечено почти 100 наркопреступлений с использованием IT
16.09.2022 в 13:44
В Бурятии чиновников будут штрафовать за препятствия бизнес-омбудсмену
16.09.2022 в 13:29
Зампред Бурятии во время исполнения гимна отругал звукооператора
16.09.2022 в 13:00
Михаил Лавровский поставит в Улан-Удэ классическую версию балета «Ромео и Джульетта»
16.09.2022 в 12:34
В Улан-Удэ сборщик цветного металла попался с наркотиками
16.09.2022 в 11:52
В Бурятии задержали молодую любительницу дичи
16.09.2022 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
Иринчей Матханов: «Неприятно читать, что я при смерти»
Депутат Хурала Бурятии опроверг слухи о своем тяжелом состоянии
15.09.2022 в 17:24
В Бурятию приедет глава Минсельхоза России
Дмитрий Патрушев оценит состояние сельского хозяйства республики
14.09.2022 в 17:32
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС
Здесь же состоится встреча глав России, Китая и Монголии, отложенная на два года из-за пандемии
14.09.2022 в 16:49
Посол США в Монголии награжден орденом «Полярная звезда»
Майкл Клечески завершает дипломатическую миссию и готовится к отъезду на родину
13.09.2022 в 15:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru