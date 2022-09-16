Депутат Хурала Бурятии увидел коррупциогенный фактор в законе о земле для фермеров

Внесенный в Хурал Бурятии законопроект предполагает возможность предоставления земель сельскохозяйственного назначения гражданам или КФХ на срок до 5 лет без проведения торгов. Такие изменения уже введены на федеральном уровне, и теперь необходимо внести соответствующие правки в республиканское законодательство.- Основной целью данных изменений является создание льготных условий для предоставления гражданам или КФХ земельных участков, - рассказал на заседании в Хурале председатель аграрного комитета парламента Дмитрий Швецов.Депутат Баир Цыренов в свою очередь поинтересовался, как быть, если на один участок претендуют два КФХ. Дмитрий Швецов пояснил, что получит тот, кто подал заявление раньше. Этот ответ депутата не совсем устроил.- Мне кажется, здесь закладывается какой-то коррупциогенный фактор. Потому что тот, кто ближе к органам власти, может узнать эту информацию раньше, - говорил Баир Цыренов.- Эти отношения регулируются на муниципальном уровне. Федеральный законодатель предлагает эти изменения внести для того, чтобы дать возможность КФХ конкурировать с крупными сельхозтоваропроизводителями. Я понимаю ваш вопрос. Но… вот так, - неопределенно отвечал Дмитрий Швецов.Возникли вопросы и у депутата Иринчея Матханова. Он предложил установить «фильтры» на республиканском уровне, которые отсеяли бы недобросовестных просителей.- Нужны какие-то ограничения, чтобы какой-то опыт у него был, какой-то скот, пашня. Чтобы не попадала эта земля в руки тем, кто не занимается сельским хозяйством, - говорил Иринчей Матханов.Дмитрий Швецов пояснил, что в федеральном законодательстве уже установлены некоторые ограничения:- Земельный участок должен использоваться целевым образом, то есть именно для ведения сельского хозяйства. И второе, что нельзя передавать в субаренду, - сказал он.Кроме того, размер участка, предоставляемого без торгов, не может превышать 20 гектар. А после предоставления муниципалитет и Россельхознадзор будут контролировать, как используется эта земля.Если закон утвердят на сессии Народного Хурала в конце сентября, то он начнет действовать с 1 января следующего года.Фото: «Номер один»