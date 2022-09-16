В Хурале Бурятии поддержали идею вернуть в школы уроки труда

На заседании комитета по бюджету Хурала Бурятии депутаты рассмотрели обращение Удмуртской Республики в Госдуму и правительство РФ с предложением вернуться «к забытому опыту трудового воспитания в школах». Парламентарии республики решали, поддержать это обращение или нет.Как следует из пояснительной записки к проекту постановления Хурала, «школьными программами должен быть предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения в учебных мастерских и на пришкольном участке. Общественно полезный труд должен включать в себя работу в школе и дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за насаждениями и др.), летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу в школьных строительных отрядах, школьных лесничествах и иное».Однако федеральные законы сегодня накладывают определенные ограничения на школы. Об этом на заседании рассказал председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.- Учащиеся по своему желанию могут участвовать или не участвовать в мероприятиях, которые не предусмотрены в учебном плане. Также существующий закон запрещает привлекать несовершеннолетних к труду, не предусмотренному учебной программой заведения, если не получено согласие родителей. Еще одна сложность – если 20 лет назад были в наличии педагогические кадры и необходимая инфраструктура, то сейчас многое придется создавать с нуля, - рассказал он.По его словам, «совместный труд – это прекрасный способ привить подрастающему поколению уважение к родной земле, развить чувство патриотизма, гордости за свой край».В итоге депутаты социального и бюджетного комитетов проголосовали за этот законопроект. Однако окончательное решение будет принято на сессии Хурала в конце сентября.Фото: «Номер один»