Политика и власть 17.09.2022 в 13:41

В Улан-Удэ прибыл мэр Улан-Батора

Мэр столицы Монголии встретился с главой республики

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ прибыл мэр Улан-Батора

В субботу, 17 сентября, в Бурятию прибыла монгольская делегация, которую возглавил губернатор столицы Монголии – мэр города Улан-Батор Долгорсурэн Сумъяабазар.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проведут встречи с мэром Улан-Батора после презентации продукции региональных производителей.

Программу визита гости начали с возложения цветов к памятнику маршалу К.К. Рокоссовскому и к мемориалу Победы в Улан-Удэ в знак уважения памяти воинов-освободителей.

Монгольская сторона выразила интерес к отраслям промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и культуры для укрепления и расширения сотрудничества.

Предприятия Бурятии представят наиболее перспективные направления экспорта, проведут презентацию продукции и производств. Делегация посетит Центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. На посещаемых объектах делегация увидит также продукцию от других предприятий республики. Завершится программа рабочей встречей с главой Бурятии в Доме правительства.


Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

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