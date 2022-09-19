Политика и власть 19.09.2022 в 15:14
Алексей Цыденов вступит в должность главы Бурятии 21 сентября
Инаугурация пройдет в театре оперы и балета
Текст: Константин Воронов
В Бурятии определена дата официального вступления Алексея Цыденова в должность главы республики. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, церемония инаугурации пройдет 21 сентября в 11 часов в Бурятском государственном театре оперы и балета.
Прямая трансляция мероприятия будет вестись в официальных аккаунтах правительства Бурятии «В контакте» и в Telegram. Также всю церемонию можно будет посмотреть в эфире телеканала «Россия– 24» в 13:00 часов.
Напомним, на прошедших в Бурятии 11 сентября выборах Алексей Цыденов был избран главой республики на второй срок. При явке в почти 40% он набрал более 86% голосов избирателей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Прямая трансляция мероприятия будет вестись в официальных аккаунтах правительства Бурятии «В контакте» и в Telegram. Также всю церемонию можно будет посмотреть в эфире телеканала «Россия– 24» в 13:00 часов.
Напомним, на прошедших в Бурятии 11 сентября выборах Алексей Цыденов был избран главой республики на второй срок. При явке в почти 40% он набрал более 86% голосов избирателей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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