Политика и власть 21.09.2022 в 14:31

В России объявлена частичная мобилизация

Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин
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Текст: Константин Воронов
В России объявлена частичная мобилизация
Сегодня в обращении к жителям страны президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - сказал президент.

Как передают РИА "Новости", мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Президент уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.



Фото: «Номер один»
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