В России объявлена частичная мобилизация

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - сказал президент.









Как передают РИА "Новости" , мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Президент уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.









Сегодня в обращении к жителям страны президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.Фото: «Номер один»