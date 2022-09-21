Спикер Хурала поздравил Алексея Цыденова с вступлением в должность главы Бурятии

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Бурятии Алексея Цыденова, которая состоялась сегодня в здании театра оперы и балета.- Уважаемый Алексей Самбуевич! От имени депутатов Народного Хурала поздравляю вас с убедительной победой на выборах главы Республики Бурятия. Ваша уверенная победа показала, что жители Бурятии доверяют вам, видят результаты вашего труда, возлагают надежду на дальнейшее поступательное развитие нашей республики. Вы своим трудом наглядно продемонстрировали свой высокий профессионализм, компетентность в решении вопросов социально-экономического развития республики и улучшения качества жизни людей, - подчеркнул Владимир Павлов.Глава республиканского парламента выразил уверенность, что богатый накопленный опыт, организаторские способности, умение принимать взвешенные решения и высокие человеческие качества позволят Алексею Цыденову и в дальнейшем эффективно проводить работу по развитию и процветанию нашей республики.- Депутаты Народного Хурала готовы и дальше конструктивно работать, оказывать поддержку в достижении поставленных целей. Желаю вам оптимизма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и дальнейших успехов и достижений во благо родной Бурятии и Российской Федерации, - сказал председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Фото: Хурал Бурятии