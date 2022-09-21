Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Правительство Бурятии сложило свои полномочия перед вступившим в должность главы Бурятии Алексеем Цыденовым. Об этом объявил зампред Всеволод Мухин на заседании правительства, состоявшемся 21 сентября после церемонии инаугурации.На совещании Алексей Цыденов поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что впереди перед правительством республики стоят важные задачи.- Впереди предстоит большая работа. Прошу вас продолжать работать, как работали, - отметил Алексей Цыденов.Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового. Напомним, зампреды и министр финансов по регламенту будут проходить процедуру согласования через Народный Хурал.Фото: пресс-служба правительства Бурятии