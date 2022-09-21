Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии на новый срок

Под торжественный музыкальный аккомпанемент Алексея Цыденова пригласили на сцену. Он вышел под аплодисменты.





«Вступая в должность главы Республики Бурятия, клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Бурятия, защищать интересы Республики Бурятия, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Бурятия», - сказал Алексей Цыденов, положив руку на Конституцию.





«Уважаемые гости! Дорогие земляки! Сегодня я во второй раз стою перед вами и произношу слова клятвы служить народу Бурятии и добросовестно выполнять обязанности главы республики. Для меня большая честь второй раз получить поддержку жителей республики и Президента нашей страны», - сказал он.





«Мы подняли имидж нашей республики – о Бурятии заговорили на центральных телеканалах. Наши земляки в Москве и других регионах с гордостью говорят, что они из Бурятии», - обратился глава и искренне поблагодарил со сцены жителей Бурятии за совместную работу.





«На многих встречах за последние полгода я рассказывал об истинных причинах начала специальной военной операции, о том, что нам не оставили выбора. И сейчас бой идет за выживание нашей страны, за будущее наших детей. Это, безусловно, сказывается на наших планах и возможностях. Конечно, в чем-то нам станет сложнее, где-то нам придется подтянуть пояса, но это не главное по сравнению с происходящими и еще предстоящими военными действиями», - выступил он и акцентировал внимание слушателей на том, что сейчас не время работать не в полную силу. Наоборот, надо трудиться с полной самоотдачей. Такую задачу глава поставил перед самим собой и окружающими.





«Задач, которые стоят перед нами и требуют решения, много», - заявил Алексей Цыденов и отметил, что, в итоге, главная цель – это повышение качество и уровня жизни всех жителей Республики Бурятия, во всех районах, городах, поселениях.





В адрес Алексея Цыденова уже поступили поздравительные телеграммы от председателя правительства России, председателя Совета Федерации, председателя Государственной Думы, главы ЦИК России. «Телеграммы продолжают поступать», - сообщил ведущий.





От имени дальневосточного Полпреда Юрия Трутнева главе пожелали опираться в работе, в первую очередь, на жителей республики, их мнения и желания.





Сегодня в Улан-Удэ прошла церемония вступления в должность Алексея Цыденова, одержавшего убедительную победу на недавно прошедших сентябрьских выборах главы Республики Бурятии.Торжественная церемония состоялась в Театре оперы и балета при большом стечении народа - зрительный зал был полон. Среди собравшихся были представители российского и бурятского парламентов, министры правительства республики, руководители силовых органов, общественники, посланцы от муниципалитетов республики и многие другие. Прибыл заместитель Полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов.«Присяга приносится на тексте Конституции Республики Бурятия на государственных языках Республики Бурятия», - объявил ведущий.То же самое было произнесено на бурятском языке.«В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Бурятия, конституционная процедура принесения присяги о вступлении в должность главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова состоялась», - провозгласил ведущий. Зал вновь зааплодировал, а появившиеся на сцене солисты запели гимн России. Услышав это, все встали.Вновь обретя полномочия высшего должностного лица Бурятии, Алексей Цыденов выступил с речью.Он напомнил всем, что за прошедшие годы были сделаны конкретные шаги для развития республики. При поддержке Президента и правительства страны строились новые детсады и школы, ФАПы, амбулатории и больницы, Дома культуры и библиотеки, спортивные объекты. Шла большая работа в дорожной сфере. Для решения проблемных вопросов жителей республики приходилось добиваться внесения изменений в федеральные законы, нормативные акты. Алексей Цыденов сказал о поддержке промышленных предприятий, сельхозпроизводителей, малого и среднего бизнеса, о развитии жилищного строительства, туризма, привлечении серьезных инвесторов. Отдельно он упомянул большую работу по поддержке общественных организаций, общественных инициатив.Бурятские ТОСы, действительно, показывали, как много можно сделать, если объединиться и быть активными.Говоря о своей победе на недавних выборах, глава также поблагодарил людей за участие в них, за оказанную поддержку.«Я понимаю, что просто обязан оправдать доверие. Хочу сказать спасибо и тем землякам, кто пришли на выборы и проголосовали за других кандидатов. Мы живем в одной стране, в одной республике и нам вместе строить наше будущее и будущее наших детей. И я готов использовать все рациональное, востребованное жителями из предвыборных программ и предложений других кандидатов. Мы – один народ и в этом наша сила», - заверил оратор.В последнее время республика достойно прошла период бурного распространения ковида и другие испытания. Но сегодня есть еще одно – немало жителей республики участвует в спецоперации России по денацификации, демилитаризации Украины.На церемонии Алексей Цыденов не мог не сказать об этом и прямо отметил, что страна находится в непростой ситуации – спецоперация, давление со стороны стран Запада..Он пообещал, что несмотря ни на что работа по развитию экономики, социальной сферы, дорог, сферы ЖКХ республики, улучшению экологии и т. д. будет продолжена.В финальной части выступления глава вселил оптимизм в республику.«Все в наших руках. Мы – творцы своей судьбы. И я приложу все усилия, сделаю все, что зависит от меня, чтобы на земле Бурятии был мир и процветание, и каждый житель республики был счастлив», - подытожил глава.С теплыми словами поздравления выступил Григорий Куранов. Он подчеркнул, что Алексей Цыденов среди других глав российских регионов, которые были избраны 11 сентября, заручился наибольшей поддержкой проголосовавших.«Я уверен, что Алексей Самбуевич оправдает это доверие и будет так же эффективно выполнять все поручения Президента, правительства и пункты своей предвыборной программы», - сказал высокий гость.С поздравлениями выступили также председатель Народного Хурала Бурятии, председатель Верховного суда республики, глава Общественной палаты и другие известные лица.Фото: пресс-служба правительства Бурятии