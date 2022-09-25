Политика и власть 25.09.2022 в 12:53

Комиссариат Бурятии: «Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву»

Прохождение военных сборов не приравнивается к службе
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Текст: Евгения Гармаева
Комиссариат Бурятии: «Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву»

Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации

Прохождение военных сборов не приравнивается к службе. 

- Ограничения были доведены до нас генеральным штабом четко: граждане, не проходившие службу, а проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.  Были случаи, когда были вручены повестки окончившим военную кафедру и проходившим только сборы, но после уточнения данных на пункте сбора они возвращены домой, - сообщил нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Рecпyблики Бурятия Николай Капинос.

 


Фото: Номер один
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