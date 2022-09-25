Политика и власть 25.09.2022 в 12:53
Комиссариат Бурятии: «Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву»
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе
Текст: Евгения Гармаева
Граждане, не проходившие службу, а лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации
Прохождение военных сборов не приравнивается к службе.
- Ограничения были доведены до нас генеральным штабом четко: граждане, не проходившие службу, а проходившие лишь военные сборы, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Были случаи, когда были вручены повестки окончившим военную кафедру и проходившим только сборы, но после уточнения данных на пункте сбора они возвращены домой, - сообщил нaчaльник мoбилизaциoннoгo oтдeлa вoeннoгo кoмиccapиaтa Рecпyблики Бурятия Николай Капинос.
Фото: Номер один
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