В Бурятии у экс-депутата отобрали «лишние» миллионы

В Бурятии вступило в силу решение суда о взыскании 2,8 млн рублей с бывшего депутата райсовета, который не смог доказать законность их получения. Взысканные средства обращены в доход государства.«Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, установившие, что сумма поступивших денежных средств на банковские счета бывшего депутата превысила сумму ее общего дохода и дохода ее несовершеннолетних детей за отчетный 2020 год и два предшествующих ему года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Экс-депутат пытался обжаловать судебное решение, дойдя до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, но безрезультатно. На днях решение суда вступило в законную силу.Фото: «Номер один»