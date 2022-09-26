Политика и власть 26.09.2022 в 09:06

В Бурятии у экс-депутата отобрали «лишние» миллионы

Бывший народный избранник не смог объяснить происхождение денег
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии у экс-депутата отобрали «лишние» миллионы
В Бурятии вступило в силу решение суда о взыскании 2,8 млн рублей с бывшего депутата райсовета, который не смог доказать законность их получения. Взысканные средства обращены в доход государства.

«Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, установившие, что сумма поступивших денежных средств на банковские счета бывшего депутата превысила сумму ее общего дохода и дохода ее несовершеннолетних детей за отчетный 2020 год и два предшествующих ему года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Экс-депутат пытался обжаловать судебное решение, дойдя до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, но безрезультатно. На днях решение суда вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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