Политика и власть 27.09.2022 в 10:43

Депутат Хурала попросил власти Бурятии не «запускать дурочку»

Игорь Бобков снова поднял тему вырубки иволгинских лесов
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Текст: Станислав Сергеев
Депутат Хурала попросил власти Бурятии не «запускать дурочку»
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Игорь Бобков в очередной раз поднял тему вырубки лесов в Иволгинской районе Селенгинским ЦКК. По его словам, еще в июле состоялось общественное обсуждение этого вопроса в селе Иволгинск, где жители высказались против такого решения.

Однако протокол Бобкову до сих пор не показали. Экономический комитет Хурала после долгих уговоров представил ему отписку от главы района, в которой не указано решение жителей. Сам протокол под разными предлогами ему не выдают.

Депутат сравнил эту ситуацию с миниатюрой Аркадия Райкина, в которой распоряжение министерства саботировали при помощи глупых отписок, под названием «Запустить дурочку».

- Я понял, что нечто подобное получит любой депутат Народного Хурала в ответ на запрос главе района. Глава района запустит очередную «дурочку», а депутат Народного Хурала очередную белиберду должен будет читать, и даже реагировать на неё, - говорил Бобков.

Также депутат выразил опасения, что спустя время появится фальшивый протокол, в котором жители выражают согласие с проектом вырубки лесов.

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов уже пояснял депутатам, что никакого вреда для экологии этот проект не принесет.

- Границы лесных участков, которые передаются в аренду, они близко к населенным пунктам не будут подходить, - говорил глава республики. - Специально остаются лесные участки для населения, для собственных нужд – на дрова, на строительство. Порядок использования лесов – выборочный. Выборочная рубка – это повышение плодовитости леса.

Также Алексей Цыденов подчеркнул, что Селенгинский ЦКК, прежде всего, градообразующее предприятие поселка Селенгинск.

- И вопрос не в предприятии, а в жителях. У нас в прошлом году уже была ситуация, когда Селенгинский ЦКК останавливался из-за отсутствия сырья. Ущемления возможностей жителей и лесозаготовителей в Иволгинском районе не будет. Были встречи у главы района вместе с жителями и лесозаготовителями. Спросите их, и не вводите в заблуждение, - рассказывал ранее глава.

Фото: «Номер один»
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