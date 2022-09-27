Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне

Глава Бурятии Алексей Цыденов отреагировал на распространяющиеся в соцсетях слухи относительно отъезда своего сына за границу.





«И вот такое приходиться читать. Мой старший сын как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве. Зато родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошёл. Уже определен танкистом», - написал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.Фото: пресс-служба правительства Бурятии