Политика и власть 27.09.2022 в 11:36

Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне

Сын Алексея Цыденова учится в Москве, он никуда не уезжал
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне
Глава Бурятии Алексей Цыденов отреагировал на распространяющиеся в соцсетях слухи относительно отъезда своего сына за границу.


«И вот такое приходиться читать. Мой старший сын как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве. Зато родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошёл. Уже определен танкистом», - написал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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