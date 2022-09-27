Политика и власть 27.09.2022 в 13:26

Дочь депутата Хурала проиграла борьбу за должность аудитора Счетной палаты Бурятии

Светлана Цыремпилова набрала лишь 18 голосов парламентариев
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Текст: Станислав Сергеев
Дочь депутата Хурала проиграла борьбу за должность аудитора Счетной палаты Бурятии
Сегодня депутаты Хурала в ходе тайного голосования выбрали нового аудитора Счетной палаты. Кандидаты на этот пост представляли два подразделения аппарата Народного Хурала. Оксана Алхунова выдвинулась из аппарата бюджетного комитета. Светлана Цыремпилова – из правового управления. Последняя, к слову, еще и дочь депутата Валерия Цыремпилова.

В связи с этим внутри республиканского парламента происходили локальные конфликты, о которых уже писал «Номер один». К примеру, правовое управление пыталось доказать, что Оксана Алхунова предоставила не все необходимые документы. Впрочем, убедить в этом парламентариев не удалось.

В итоге на сегодняшней сессии Хурала тайное голосование завершилось в пользу Оксаны Алхуновой. Она набрала 36 голосов, тогда как за Светлану Цыремпилову проголосовали лишь 18 депутатов.

Счетная палата Бурятии – это контролирующий орган, который проверяет, как расходуются бюджетные средства. У аудиторов есть право заходить в министерства и ведомства с проверками, выносить предписания и отправлять результаты в правоохранительные органы. Нередко результаты проверок становятся поводами для возбуждения уголовных дел на чиновников.

К слову, семейные связи уже не раз всплывали при определении новых членов Счетной палаты. Так, например, в 2017 году место аудитора досталось Татьяне Цыдыповой, супруге члена бюджетного комитета Хурала Сергея Цыдыпова. Еще одно освободившееся место аудитора тогда занял Евгений Убеев, племянник вице-спикера Хурала Цырена Доржиева. А 37-летний Михаил Егоров, племянник бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова, стал зампредом Счетной палаты.

Фото: «Номер один»
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