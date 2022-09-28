В Бурятии отправили в войска многодетных отцов и тех, кто не служил в армии

Уважаемый Алексей Самбуевич!В связи с объявленной 21.09 2022 Президентом Российской Федерации Путиным В.В., частичной мобилизации, региональными правительствами и военными комиссариатами субъектов проводятся призывные мероприятия. С момента начала проведения мероприятий, были зафиксированы множественные нарушения, касающиеся призыва граждан, которые не подходят под официальные требования.Так, были призваны, и в ряде случаев мобилизованы и отправлены в войска граждане: имеющих 4 и более детей; не проходившие военную службу; не имеющие требуемой военно-учетной специальности, не подходящие по возрастным критериям; а также имеющих заболевания, препятствующие военной службе. Кроме этого, призванные граждане массово не проходят обязательную медицинскую комиссию. Нарушения были допущены, в том числе и в Республике Бурятия.Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», на территории всей страны организована работа по сбору обращений граждан, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации. Списки формируются с 26.09 2022 года. Однако рассмотрение таких обращений и принятие решений по ним, относится к полномочиям председателей призывных комиссий, которыми являются (по уровню призывной комиссии) главы субъектов и главы муниципальных образований. В связи с изложенным, направляем поступившие обращения для своевременного реагирования и исключения призыва / отзыва вышеназванных граждан, а также для предотвращения подобных нарушений в ходе мобилизационных мероприятий.Поступающие в РО ОНФ обращения, будут в ежедневном режиме направляться в Правительство Республики Бурятия для оперативного рассмотрения и принятие решений, в связи с чем просим определить ответственное лицо.ОНФ в Республике БурятияДокумент имеется в распоряжении редакции "Номер один"Фото: "Номер один"