Политика и власть 29.09.2022 в 12:21

Вячеслав Цыбикжапов уходит из правительства Бурятии

Зампред написал заявление по собственному желанию
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Текст: Константин Воронов
Вячеслав Цыбикжапов уходит из правительства Бурятии
Зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов покидает должность по собственному желанию. Об этом «Номер один» сообщили источники в правительстве республики.

Вячеслав Цыбикжапов работал зампредом правительства с 2017 года, до этого был главой Селенгинского района Бурятии. Также ранее являлся депутатом Хурала, с 2002 по 2007 годы занимал в парламенте должность зампреда Комитета по международным и региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и религиозных объединений.

Напомним, в связи с избранием на новый срок глава Бурятии отправил правительство в отставку. Из прежних членов кабинета уже точно свои посты сохранили 6 министров, судьба остальных пока не ясна.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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