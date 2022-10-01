Политика и власть 01.10.2022 в 08:40

Под грохот бомбежек формируются новые выборные стратегии в Народный Хурал Бурятии

Аналитики видят в патриотических стратегиях политиков возможность закрепить свои позиции
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Текст: Дмитрий Родионов
Под грохот бомбежек формируются новые выборные стратегии в Народный Хурал Бурятии
"Номер один"
Педагог, работающий сейчас в Донецке, а по совместительству депутат Народного Хурала от Северобайкальска Оксана Бухольцева сможет претендовать на место в Народном Хурале от партии  «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Более того, есть все основания полагать, что учительница сможет впервые в истории Бурятии возглавить региональное отделение этой партии. До  этого момента ни женщины, ни представители учительской профессии ни разу не возглавляли политическую структуру в нашем регионе. 

Напомним, в начале сентября  депутат Хурала Оксана Бухольцева выехала в ДНР для работы в школе, где мужчины, учителя физики и информатики, ушли на фронт. Как рассказала «Номер один» Оксана Бухольцева, особо задерживаться в командировке она не собирается.

«Я зашла на время - заменяю учителей физики и информатики. Информатик сейчас проходит реабилитацию и в середине октября выходит на работу. Учитель физики пока еще на фронте. Очень хочу, чтобы он к Новому году вернулся в мирную жизнь»

- сообщила она. 

В   соцсетях депутат рассказала о том, что артобстрелы Донецка стали регулярными, поэтому решение не затягивать с возвращением в спокойную Бурятию для нее выглядит вполне оправданным. 

Между тем, как бы ни сложилась дальнейшая карьера депутата Бухольцевой, именно она стала пионером в области раскручивания образа бесстрашного депутата из Бурятии на фронте. Глядя на Бухольцеву, заявил о желании повторить ее марш-бросок  коллега по парламенту депутат Намсарай Намсараев. Последний недавно решил присоединиться к мобилизационным мероприятиям и отправиться в Донбасс. 

Политические аналитики видят в патриотических стратегиях  политиков  возможность закрепить свои позиции в Народном Хурале накануне очередных выборов. До них осталось меньше года, и «зайти на патриотическую повестку» для действующих депутатов весьма перспективно,  полагают эксперты.

«Проблема многих депутатов регионального парламента заключается в низкой узнаваемости, их еще могут более-менее знать на одномандатных избирательных округах, но вот на региональном уровне они совершенно не известны избирателям. За исключением разве что журналистов и людей, интересующихся политикой, а таких немного,  - отмечает политический эксперт Григорий Тупик. - Однако в нынешних условиях на одномандатные округа все больше приходит ресурсных кандидатов и без серьезных финансов и влияния пробиться в Хурал проблематично. Поэтому приходится искать новые ниши для своей раскрутки»


Можно добавить, что и за Бухольцевой, и за Намсараевым не стоят серьезные организационные  или финансовые структуры. Оба являются одномандатниками, сумев в 2018 году  прорваться в Хурал. Но сегодня времена совершенно другие. Без денег и партийной «крыши» во власть пробиться нереально. Не случайно и Оксана Бухольцева, и Намсарай Намсараев не смогли прибиться ни к одной парламентской партии и были вынуждены организоваться в некий «кружок по интересам» - в группу «Народный депутат», куда вошли четыре независимых депутатов: Александр Цыденов, Екатерина Цыренова, Оксана Бухольцева и Намсарай Намсараев. 

Между тем сегодня ситуация резко поменялась для депутатов, готовых рискнуть, побывав в опасной командировке. И тем самым сформировать «победный» имидж и далее претендовать на места в списках той или иной партии. 

На вопрос о перспективах участия в выборах 2023 года Оксана Бухольцева сообщила: «Я дважды избрана одномандатником по 33-му избирательному округу (Северобайкальск). В список партии меня не берут. Поэтому списочником не была. Надеюсь, что северобайкальцы поддержат».

Судя по всему, депутаты-«фронтовики" намерены вернуться в региональную политику уже на новом уровне, ведь не только одномандатные округа, но и места в списках в Хурал им теперь почти гарантированы. 

Так, в Бурятии заговорили о том, что Оксана Бухольцева может возглавить региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». 

Сегодня ее лидером является депутат Иринчей Матханов, но он пропустил сентябрьские выборы на должность главы Бурятии, где в качестве «технических кандидатов» участвовали лидеры других партий. И в политических кулуарах пошли слухи о том, что Бухольцеву могут поддержать на пост главы регионального отделения партии Миронова - Прилепина.

«Почему бы и нет? Ранее Оксана Бухольцева входила депутатскую фракцию «Справедливая Россия» в Хурале, а теперь, когда сопредседателем партии стал герой ДНР Захар Прилепин, таким депутатам, как она, вполне могут  дать зеленый свет»

- полагает эксперт Григорий Тупик.  

Сама Оксана Бухольцева сообщила,  для того, чтобы идти от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборы, необходимо вначале выйти из «Справедливой России», членом которой она является с 2008 года». Конкретнее о дальнейших планах депутат предпочла не распространяться. 

Как отмечают эксперты, в последнее время в федеральных структурах стало модным продвигать на ответственные посты женщин, которые, как считает наш политический эксперт, «нередко справляются с возложенными на них обязанностями куда более четко и ответственно».  

Другой вопрос, что ситуация в стране и мире меняется настолько быстро, что не исключено, что в 2023 году или еще раньше мы будем жить в совершенно другой реальности. Останутся ли тогда вообще сами выборы как один из неотъемлемых элементов демократического государства? 

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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