Посол Непала в России: «Мы сможем взаимно обогащать обе наши культуры»

1 октября глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Непал в России господином Милан Радж Туладхар. Стороны обсудили экономический и туристический потенциал сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Бурятия презентовала возможности поставки вертолётов производства Улан-Удэнского авиационного завода, запчастей для уже эксплуатируемых в Непале вертолётов. Особое внимание уделено развитию взаимного туризма.- Обсудили перспективные направления сотрудничества: это открытие авиационного сообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате рабочего обсуждения этого вопроса. Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ- Катманду. Туризм между Непалом и Россией получит своё развитие. Потому что в России очень много желают поехать в Непал, а в Непале очень много желающих побывать на Байкале. Мы считаем, что это будет интенсивный взаимный туристический поток, - отметил Глава Бурятии.Чрезвычайный и полномочный посол Непала в России, член попечительского совета «Общества сотрудничества и дружбы с Непалом» также подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество в области туризма для обеих стран.- Я очень рад побывать здесь, в Бурятии. В то время, как Иволгинский дацан является нашей духовной силой, Байкал являет собой силу водную. Он содержит 20% всей пресной воды в мире, поэтому это огромный богатый ресурс. Экология и защита природы, окружающей Байкал, является важной задачей не только для нынешнего поколения, но и для многих будущих поколений. Я очень рад, что посетил вашу республику, которая чтит Великого Будду. Благодаря главе республики я познакомился не только с культурой. В процессе дальнейшего отношения мы сможем взаимно обогащать обе наши культуры, - сказал посол Республики Непал в России господин Милан Радж Туладхар.Делегация Республики Непал находилась в Бурятии с рабочим визитом два дня. Накануне прошли рабочие встречи, круглый стол. В частности обсужден проект создания на родине Будды – в поселении Лумбини на территории современного Непала буддийского храмового комплекса. Проект реализуется «Обществом сотрудничества и дружбы с Непалом», посольством Республики Непал в РФ и Буддийской традиционной Сангхой России. Строительство планируется завершить в 2024 году.