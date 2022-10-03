Политика и власть 03.10.2022 в 12:47

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации

С таким предложением выступил глава республики
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Текст: Константин Воронов
Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации
Перечислить однодневный заработок для военных, принимающих участие в специальной военной операции, предложил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 3 октября.

- Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет, - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, в Бурятии создан счет на базе АНО «Содействие» для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контроль за использованием поступающих средств осуществляет Общественная палата Бурятии. Перечислить помощь можно через реквизиты:

АНО «СОДЕЙСТВИЕ»
ИНН: 0300006966
КПП: 030001001
ОГРН: 1220300005166
Расчетный счет: 40703810509160001236
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604
Юридический адрес: 670031, Бурятия Республика, г Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 16, этаж 3, помещение I/5

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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