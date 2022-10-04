Политика и власть 04.10.2022 в 17:27

Наталья Тумуреева назначена министром природных ресурсов и экологии Бурятии

С апреля 2022 года она уже фактически руководила министерством
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Текст: Константин Воронов
Наталья Тумуреева назначена министром природных ресурсов и экологии Бурятии
4 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Натальи Тумуреевой на должность министра природных ресурсов и экологии республики.

- Назначить Тумурееву Наталью Николаевну на государственную должность министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия с 5 октября 2022 года, - говорится в указе главы.

Напомним, Наталья Тумуреева занимала должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РБ с весны 2019 года. С апреля 2022 года после отставки Сергея Матвеева она фактически руководила министерством в статусе «и.о.».

Справка

Наталья Тумуреева родилась 16 июня 1980 года в селе Оймур Кабанского района. В 1997 году поступила в Восточно-Сибирский государственный технологический университет (ВСГТУ) на специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В 2002 году получила диплом с присвоенной квалификацией «инженер-эколог». С 2003 по 2006 г. обучалась в аспирантуре на специальности «Геоэкология».

В 2002 г. была принята на кафедру «Экология и безопасность жизнедеятельности» ВСГТУ на должность учебного мастера, в 2004 г. переведена на должность ассистента, а затем в 2007 году - на должность старшего преподавателя.

В июле 2013 года принята на должность заместителя директора по научно-исследовательской и организационной работе в Республиканский эколого-биологический центр учащихся Министерства образования и науки РБ.

Фото: «Номер один»
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