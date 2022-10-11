Хурал Бурятии согласовал всех предложенных главой зампредов

Сегодня на внеочередной сессии Хурал Бурятии депутаты утверждали кандидатуры зампредов правительства и министра финансов, внесенных ранее главой республики. Все кандидаты ранее уже работали в правительстве РБ, лишь вместо прежнего зампреда по социалке Вячеслава Цыбикжапова Алексей Цыденов внес кандидатуру Евгении Лудуповой, которая теперь будет совмещать две должности – зампреда и министра здравоохранения.Сенсаций на сессии не случилось, все кандидаты ожидаемо получили поддержку депутатов. Правда, двое из них прошли практически на грани фола.Лидером по итогам тайного голосования стал первый зампред правительства Всеволод Мухин – он получил единогласное одобрение всех присутствующих на сессии депутатов (51 голос). «За» зампреда – главу полпредства Бурятии при президенте России Игоря Зураева отдали голоса 49 депутатов. Галсан Дареев и Петр Мордовской набрали по 43 голоса, Иван Альхеев и Евгений Луковников - 41. Также портфель министра финансов сохранил Георгий Мадаев, законодатели отдали ему 44 голоса.Больше всего сомнений у депутатов вызвали три кандидатуры. Это зампред, руководитель Администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов, который набрал только 38 голосов «за». Зампред, министр экономики РБ Екатерина Кочетова вызвала одобрение у 36 депутатов. А «новичок» среди зампредов Евгения Лудупова и вовсе оказалась на грани утверждения, получив поддержку лишь 34 народных избранников.Фото: Хурал Бурятии