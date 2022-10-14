Силовики займутся контролем мобилизации в Бурятии

В Бурятии произошла кардинальная смена руководства силового блока. На место прокурора республики назначили старшего советника юстиции Михаила Филичева. По мнению источников «Номер один», это кадровое решение выражается одним емким словом - усиление.Свою карьеру Филичев начинал в Новосибирской области, где от следователя дослужился до руководящих постов. Далее переехал в Кемеровскую область, возглавив управление правовой статистики региональной прокуратуры.С 2017 года - руководитель управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Кемеровской области – Кузбасса.По информации «Номер один», он окончательно сменил Галину Ковалеву, выведенную за штат. Источник, близкий к силовому блоку региона, сообщил, что «это очень редкая практика в последние годы, поскольку чаще всего прокурорам дают поработать еще один пятилетний срок, затем переводят на другие должности, как по горизонтали, так и по вертикали, а в случае с Галиной Николаевной этого не произошло. Скорее всего, ее ждет выход на пенсию, если, допустим, она откажется от направления в какой-нибудь отдаленный регион на предложенную ей должность, ниже той, которую занимала.В пресс-службе прокуратуры РБ не комментируют перестановку в ведомстве.- По Галине Ковалевой вопрос об отставке решен еще в начале лета, и она ездила в Новосибирск к прокурору области Якову Хорошеву, возможно, по вопросам трудоустройства, - продолжает собеседник. - Хорошев ранее работал вместе с Ковалевой (в нулевые он занимал пост зампрокурора Бурятии. - Прим. ред.) и мог помочь, однако в августе сам был вынужден подать в отставку.Источник отмечает: «что особых претензий к Ковалевой не было, но сменился круг лиц, поддерживавших в период ее назначения, кроме того, время требует более решительных руководителей».Так, например, в сентябре от прокуратуры ожидалось больше оперативных действий в связи с неразберихой с ошибочными повестками гражданам, не подлежащим частичной мобилизации на данном этапе, в том числе сотрудникам Управления Следственного комитета по Бурятии.Добавим, как сообщает «Интерфакс», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что не военкоматы, а он сам будет формировать «управления Следственного комитета по новым субъектам РФ, куда направит «наиболее энергичных, опытных, знающих следователей, чтобы в очень короткие сроки создать подразделения СК России».Не случайно недавно прокуратуре республики в связи с необходимостью более тщательного контроля над процессом частичной мобилизации переданы дополнительные полномочия. Так, сегодня работники прокуратуры вошли с состав призывных комиссий с целью недопущения нарушений во время частичной мобилизации. Впрочем, это только одна часть вопроса, от новых назначенцев в силовые органы в центре наверняка будут ждать в целом усиления «мобилизационного настроя» в регионе как в госуправлении, так и в экономике.Фото: «Номер один»