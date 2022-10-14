Политика и власть 14.10.2022 в 06:00

Силовики займутся контролем мобилизации в Бурятии

В республике сменилось руководство прокуратуры
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Силовики займутся контролем мобилизации в Бурятии
В Бурятии произошла кардинальная смена руководства силового блока. На место прокурора республики назначили старшего советника юстиции Михаила Филичева. По мнению источников «Номер один», это кадровое решение выражается одним емким словом - усиление.  

Кадровый прокурор

Свою карьеру Филичев начинал в Новосибирской области, где от следователя дослужился до руководящих постов. Далее переехал в Кемеровскую область, возглавив управление правовой статистики региональной прокуратуры.

С 2017 года - руководитель управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Кемеровской области – Кузбасса.

По информации «Номер один», он окончательно сменил Галину Ковалеву,  выведенную за штат. Источник, близкий к силовому блоку региона, сообщил, что «это очень редкая практика в последние годы, поскольку чаще всего прокурорам дают поработать еще один пятилетний срок, затем переводят на другие должности, как по горизонтали, так и по вертикали, а в случае с Галиной Николаевной этого не произошло. Скорее всего, ее ждет выход на пенсию, если, допустим, она откажется от направления в какой-нибудь отдаленный регион на предложенную ей должность, ниже той, которую  занимала.

Нерешительный настрой

В пресс-службе прокуратуры РБ не комментируют перестановку в ведомстве.

- По Галине Ковалевой вопрос об отставке решен еще в начале лета, и она ездила в Новосибирск к прокурору области Якову Хорошеву, возможно, по вопросам трудоустройства, - продолжает собеседник. - Хорошев ранее работал вместе с Ковалевой (в нулевые он занимал пост зампрокурора Бурятии. - Прим. ред.) и мог помочь, однако  в августе сам был вынужден подать в отставку.

Источник отмечает: «что особых претензий к Ковалевой не было, но сменился круг лиц, поддерживавших в период ее назначения, кроме того, время требует более решительных руководителей».

Ошибки исправят?

Так, например, в сентябре от прокуратуры ожидалось больше оперативных действий в связи с неразберихой с ошибочными повестками гражданам, не подлежащим частичной мобилизации на данном этапе, в том числе сотрудникам Управления Следственного комитета по Бурятии.

Добавим, как сообщает «Интерфакс», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что не военкоматы, а он сам будет формировать «управления Следственного комитета по новым субъектам РФ, куда направит «наиболее энергичных, опытных, знающих следователей, чтобы в очень короткие сроки создать подразделения СК России».

Не случайно недавно прокуратуре республики в связи с необходимостью более тщательного контроля над процессом частичной мобилизации  переданы дополнительные полномочия. Так, сегодня работники прокуратуры вошли с состав призывных комиссий с целью недопущения нарушений во время частичной мобилизации. Впрочем, это только одна часть вопроса, от новых назначенцев в силовые органы в центре наверняка будут ждать в целом усиления «мобилизационного настроя» в регионе как в госуправлении, так и в экономике.

Фото: «Номер один»
Теги
прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ собака, которой неизвестный прострелил голову, скончалась
13.10.2022 в 19:04
В Улан-Удэ представили тизер фильма о киноактере Валерии Инкижинове
13.10.2022 в 18:42
Жителей Улан-Удэ попросили потерпеть шум от строительства моста
13.10.2022 в 17:52
Житель Бурятии получил 7 млн рублей от страховщика за угнанный автомобиль
13.10.2022 в 17:25
В Улан-Удэ состоится заключительная в этом году «Пушистая ярмарка»
13.10.2022 в 17:04
Мэр Улан-Удэ высказал замечания по благоустройству сквера «Зодчий»
13.10.2022 в 16:57
Сели, распивали, поссорились, убил
13.10.2022 в 16:35
В Улан-Удэ проведут крупный дорожный эксперимент
13.10.2022 в 15:12
В Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило сто заявок на дрова и уголь
13.10.2022 в 14:23
Поезд Иркутск–Улан-Батор в этом году перевез более 7,8 тыс пассажиров
13.10.2022 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Хурал Бурятии согласовал всех предложенных главой зампредов
Меньше всего голосов в свою поддержку получили Лудупова и Кочетова
11.10.2022 в 17:14
Сэрэгтэ татагдаһан эрхэтэдтэй Владимир Павлов уулзаба
07.10.2022 в 15:16
Эмшэдэй дурасхаалда мемориальна хүшөө бодхоогдобо
05.10.2022 в 11:07
Наталья Тумуреева назначена министром природных ресурсов и экологии Бурятии
С апреля 2022 года она уже фактически руководила министерством
04.10.2022 в 17:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru