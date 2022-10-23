Коммунальщики Бурятии завершают ликвидацию канализационной аварии в Наушках

Зампредседателя правительства Бурятии Евгений Луковников провёл в субботу экстренное совещание в Кяхтинском районе Бурятии, где потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать разливы сточных вод в посёлке. А также обеспечить качественное жилищно-коммунальное обеспечение в зимний отопительный период.Напомним, как уже сообщал "Номер один", с начала этой недели подвалы 15 многоквартирных домов в посёлке Наушки оказались заполненными сточными водами. Которые затем вышли на поверхность.Ведь, несмотря на статус благоустроенного жилья, централизованной системы отвода стоков в посёлке нет и их выкачивают с помощью вакуумных машин.Однако обслуживающая подвалы домов ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» в августе уведомила муниципалитет об уходе от обслуживания объекта в связи с долгами. В итоге 15 многоквартирных домов, детсад и местная школа с середины октября начали утопать в нечистотах.Как рассказал "Номер один" депутат Хурала по Найдан Чимбеев, администрация посёлка и он лично с августа пишут письма во все инстанции с просьбой помочь в выделении бюджетных средств на приобретение вакуумных машин.- Но результат пока отрицательны, - сетует депутат.Ведь стоимость одной «вакуумки» сегодня составляет около 7 млн рублей, а бывшей в употреблении - около 1,5 млн рублей. Однако таких денег в бюджете муниципалитета нет.Лишь после приезда в район вице-премьера правительства Бурятии Евгения Луковникова процесс сдвинулся с места. В Наушки на ликвидацию разлива позвали частных владельцев вакуумных машин из г. Кяхта.Как сообщают в администрации Наушкинского поселения, ежедневно производятся работы по откачке сточных вод, санитарной обработке и отсыпке местности. Завершить работы по ликвидации прорыва на ул. Пионерская планируется в течение нескольких дней.- Однако вопрос о приобретении собственных вакуумных машин для поселения так и не был решён, - сообщил "Номер один" депутат Кяхтинского райсовета.Фото: «Номер один»