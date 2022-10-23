Политика и власть 23.10.2022 в 09:42

Коммунальщики Бурятии завершают ликвидацию канализационной аварии в Наушках

Чтобы начали откачивать фекалии в поселке, в Кяхтинский район прислали большого чиновника
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Коммунальщики Бурятии завершают ликвидацию канализационной аварии в Наушках
Зампредседателя правительства Бурятии Евгений Луковников провёл в субботу экстренное совещание в Кяхтинском районе Бурятии, где потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать разливы сточных вод в посёлке. А также обеспечить качественное жилищно-коммунальное обеспечение в зимний отопительный период. 

Напомним, как уже сообщал "Номер один", с начала этой недели подвалы 15 многоквартирных домов в посёлке Наушки оказались заполненными сточными водами. Которые затем вышли на поверхность.

Ведь, несмотря на статус благоустроенного жилья, централизованной системы отвода стоков в посёлке нет и их выкачивают с помощью вакуумных машин.

Однако обслуживающая подвалы домов ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» в августе уведомила муниципалитет об уходе от обслуживания объекта в связи с долгами. В итоге 15 многоквартирных домов, детсад и местная школа с середины октября начали утопать в нечистотах.

Как рассказал "Номер один" депутат Хурала по Найдан Чимбеев, администрация посёлка и он лично с августа пишут письма во все инстанции с просьбой помочь в выделении бюджетных средств на приобретение вакуумных машин.

- Но результат пока отрицательны, - сетует депутат.

Ведь стоимость одной «вакуумки» сегодня составляет около 7 млн рублей, а бывшей в употреблении - около 1,5 млн рублей. Однако таких денег в бюджете муниципалитета нет.

Лишь после приезда в район вице-премьера правительства Бурятии Евгения Луковникова процесс сдвинулся с места.  В Наушки на ликвидацию разлива позвали частных владельцев вакуумных машин из г. Кяхта.

Как сообщают в администрации Наушкинского поселения, ежедневно производятся работы по откачке сточных вод, санитарной обработке и отсыпке местности. Завершить работы по ликвидации прорыва на ул. Пионерская планируется в течение нескольких дней.

- Однако вопрос о приобретении собственных вакуумных машин для поселения так и не был решён, - сообщил "Номер один" депутат Кяхтинского райсовета.

Фото: «Номер один»

Теги
авария

Все новости

Коммунальщики Бурятии завершают ликвидацию канализационной аварии в Наушках
23.10.2022 в 09:42
В Бурятии тонны кухонных объедков станут компостом
23.10.2022 в 08:00
«Я не какая-то кровожадная, я просто хочу справедливости»
23.10.2022 в 07:00
В Бурятии будет работать робот-дояр
22.10.2022 в 20:06
В Бурятии в нацпарке украли медвежонка
22.10.2022 в 19:48
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
22.10.2022 в 18:17
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
22.10.2022 в 17:27
КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort
22.10.2022 в 16:48
Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
22.10.2022 в 15:17
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
22.10.2022 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО
Юрий Трутнев дал поручения главам регионов ДФО по исполнению указа о военном положении
21.10.2022 в 12:38
Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет
Алексей Цыденов объяснил, что значит режим базовой готовности
21.10.2022 в 08:28
Арадай Хуралай һунгамалнууд эмшэдтэй уулзаба
20.10.2022 в 11:21
Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики на Запорожье
Условиями жизни и быта военных Алексей Цыденов остался доволен
20.10.2022 в 08:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru