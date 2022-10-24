Минпром Бурятии предложил внести изменения в закон о промышленной политике

Предложения о внесении изменений в республиканский закон понятия Государственный фонд развития промышленности РБ, дополнения полномочий правительства Бурятии в части заключения специальных инвестиционных контрактов, а также введения новых понятий «региональная промышленная площадка» и «управляющая компания региональной промышленной площадки» были поддержаны представителями промышленных предприятий республики, деловых объединений на Координационном совете по вопросам промышленной политики.- Федеральным законом о промышленной политике установлено понятие Государственный фонд развития промышленности, предоставляющий финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. В Бурятии такой институт создан в 2017 году, однако в республиканском законе не отражены положения об инфраструктуре поддержки субъектов промышленной деятельности. Функциями Фонда развития промышленности РБ наделен Гарантийный фонд Бурятии, - доложил первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.Фонд развития промышленности РБ оказывает государственную поддержку в форме целевых займов по ставке 3% годовых сроком до 7 лет, а также грантов на компенсацию процентов по кредитным договорам, заключенным после 1 апреля 2022 года. За период работы выдано 43 займа на 568,3 млн. рублей. Финансовую поддержку получили такие предприятия как ООО «Байкальский текстильный комбинат», ООО «Тимлюйский шифер», ООО ЗТМ «Селенга», ООО «Рапид Био», ООО «Селенгинский фанерный завод», ИП Ермаков, «Селенгинский завод ЖБИ» и другие. Следует отметить, что эффективность работы региональных фондов оценивает Минпромторг России и в 2021 году среди региональных ФРП республика заняла 13 место.В части заключения специальных инвестиционных контрактов предложены дополнения полномочий правительства Бурятии. Ключевыми особенностями в рамках инвестиционного проекта обязательно должна применяться современная технология, контракт будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования. Кроме того, на федеральном уровне для участников устанавливается ставка налога на прибыль в размере 0%.В Бурятии представлены все виды объектов инфраструктуры промышленности, это: промышленный парк, кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, промышленный технопарк. Вместе с тем, в республике имеются свободные земельные участки, промышленные площади пригодные для создания промышленного производства, но которые не соответствуют требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, промышленным технопаркам, установленным правительством РФ и которые не могут претендовать на существующие меры государственной поддержки. В законопроект будут введены понятия «региональная промышленная площадка» и «управляющая компания региональной промышленной площадки». В качестве механизма государственной поддержки выступит предоставление Гарантийным фондом Бурятии грантов промышленным предприятиям на возмещение части затрат на арендную плату производственных площадей.Также Министерство образования и науки Бурятии участвует в федеральной программе «Профессионалитет». На базе учреждений среднего профессионального образования будут созданы коворкинговые пространства и стартап-центры. Система СПО готова сотрудничать с предприятиями и организациями, которые могут реструктурировать привычные учебные программы под текущие запросы рынка труда. Перезагрузка партнерских отношений с работодателями, благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» начнется с вхождения в состав Наблюдательного Совета профессиональных образовательных организаций, далее создание Управляющих Советов. Тем самым работодатель получит возможность совместно принимать решение в части перечня реализуемых образовательных программ, форм государственной итоговой и промежуточной аттестации, содержания образовательных программ. Так, в 2022 году победителем конкурса федерального проекта «Профессионалитет» стал Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (кластер «Железнодорожный транспорт», социальный партнер ОАО «Российские железные дороги»), в 2023 году - Улан-Удэнский авиационный техникум (кластер «Машиностроение», социальный партнер АО «Улан-Удэнский авиационный завод»).Союз промышленников и предпринимателей предложил рассмотреть создание фонда доступного арендного жилья и возможность льготного ипотечного кредитования для сотрудников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса.Фото: «Номер один»