В горсовете Улан-Удэ рассмотрели ход «спортивного» строительства

В Улан-Удэ состоялось очередное заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов. Одним из рассмотренных вопросов были результаты выборочной проверки использования в 2020-2022 гг. средств бюджета, выделенных на развитие спортивной инфраструктуры.Контрольно-счетная палата города, которая провела проверку эффективности их использования, доложила депутатам о ситуации по двум объектам – мини-футбольному полю в мкрн. Тулунжа и физкультурно-оздоровительному комплексу в 103 мкрн. (I очередь). Как отметила председатель палаты Лариса Убеева, инвестиции бюджета Улан-Удэ там составили - суммарно - 62,8 млн рублей.Тулунжинский объект имеет футбольное поле 20х40 м, беговые дорожки вокруг него (резиновое покрытие на 564 кв. м), а также тренажерную площадку. А в составе I очереди спортобъекта в 103 мкрн. – футбольное поле 104х64 м с искусственным травяным покрытием и беговые дорожки 4х400 м также с резиновым покрытием.Аудиторы палаты пришли к выводу, что, в основном, расходы осуществлены результативно. По тулунжинскому строительству нареканий по качеству у аудиторов не было. Но в то же время на другом спортобъекте были отмечены недостатки. Например, выезд на объект в 103 мкрн. показал, что на стадионе были приняты и оплачены две волейбольные стойки стоимостью почти 55 тыс. рублей. «При этом стойки на объекте не установлены, более того, изменением ПСД из спортивного ядра комплекса исключены волейбольная и баскетбольная площадки», - отмечено в отчете о результатах выборочной проверки.В целом, к контракту по возведению спортобъекта в 103 мкрн. было заключено аж четыре допсоглашения, которые увеличили цену контракту. Новый сметный расчет предусматривал выполнение работ без их разбивки по наименованиям и цены за единицу измерения. Образно говора, свалили «в кучу». «Таким образом, было не обеспечено соблюдение двух документов», - указала Лариса Убеева и перечислила нарушенные документы.Невеселая картина наблюдается там и по освещению стадиона.«Контрольным мероприятием установлено, что выполненные работы по устройству освещения стадиона на сумму 441 тыс. рублей нерезультативны. Фактический осмотр показал, что освещение не подключено к сетям электроснабжения», - также доложила итоги проверки Лариса Убеева.Между тем, стойки и устройство освещения, повторим, были приняты и оплачены.Объект в 103 мкрн. довольно скандален. Если тулунжинское поле было успешно передано в 2021 г. на баланс МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №10 им. Г.Н. Манжуева», то его «собрата» городское Управление по физической культуре и спорту на момент проверки отказывалось принимать. Управление говорило, что надо установить дополнительные ограждения на подпорных стенках и укрепить песчаные откосы вокруг игрового поля, т. к. ветер наносит песок на футбольное поле. Как пояснил муниципальным депутатам на заседании комитета представитель Управления, потом объект все же приняли «от безысходности».Депутатам комитета доложили также о возмутительной ситуации, которая сопровождала разработку ПСД на объект в 103 мкрн. «Сроки выполнения работ были нарушены проектной организацией на 366 календарных дней. На момент проверки сумма пени была не оплачена», - пояснила председатель Контрольно-счетной палаты Улан-Удэ.В муниципальный «Улан-Удэстройзаказчик», который курирует строительство, палата направила представление о принятии необходимых мер по взысканию неустойки на 371 тыс. рублей.В ходе обсуждения двух объектов депутатов особенно не удовлетворило положение по физкультурно-оздоровительному комплексу в 103 мкрн.«Почему не было вовремя взыскано с подрядчика? Почему, вообще, получилось так, что поле забрасывается песком? И вопрос – а II этап строительства планируется или его отменили?», - прямо спросил Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета. В ответ прозвучали заверения, что объект в хорошем состоянии – после дождей, наносов песка, стадион чистили, пылесосили, делали повторные разметки. Боролись с последствиями. «Сейчас качество, может, и хорошее. Но поймите, что из-за песка и его отчистки, это качество исчезнет очень быстро», - резонно подчеркнул депутат Белоусов.А перспективы строительства II очереди очень туманны. «На ближайшие годы объект никуда (ни в какие программы – прим.) не попал. В этом весь вопрос», - напомнили депутаты. Конечно, спросили и про странную ситуацию с подключение I очереди спортобъекта в 103 мкрн. к электроснабжению.«Мы опоры поставили, разводку между ними сделали, но вводного кабеля нет, техприсоединение не сделали – эти затраты «сидят» как раз во II этапе, когда построим здание, от которого планируется запитать. Неоднократно проводились совещания - отрабатывается вопрос о строительстве II очереди. У нас проектная документация лежит, мы готовы ее реализовать хоть сегодня», - описала странную картину Татьяна Матвеева, председатель комитета мэрии по строительству-заммэра Улан-Удэ.«441 тыс. рублей заплатили, значит освещение там должно работать. На данный момент освещения нет. И вы ссылаетесь, что в рамках II очереди когда-то оно будет... А когда будет II очередь? Вы понимаете, что нарушили, что незавершенную работу оплатили? А народ спрашивает, где освещение», - недовольно высказался Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета.«Мы техприсоединение в наружный кабель не оплатили», - сопротивлялись чиновники мэрии.«441 тыс. рублей потрачены нерезультативно, это прямое нарушение двух статей Бюджетного кодекса», - вновь пояснила Лариса Убеева из Контрольно-счетной палаты.Чтобы хоть как-то пустить электроэнергию на построенную I очередь, есть мысль подсоединить ее к центру единоборств «Патриот», который расположен невдалеке. Сметная стоимость этого присоединения – почти 80 тыс. рублей и данную сумму требуется как-то изыскать. «Ну найдите эти средства. Вы же конкретных шагов не делаете. Сказали бы, мы, может, нашли бы эти необходимые деньги. Почему с таким отношением работаете? Что нам людям говорить? Я в первый раз слышу про эту сумму», - возмутился глава горсовета.Представители мэрии заявили на заседании комитета горсовета, что два года просят эту сумму, про все знают. «Коллеги, кто-нибудь слышал об этой сумме?», - спросил Чимит Бальжинимаев. Депутаты промолчали. Татьяна Матвеева пояснила, что перед депутатами вопрос не поднимали, но почему о проблеме не сообщали, она не пояснила.Кстати, по волейбольным стойкам, она заявила, что на момент проверки те были изготовлены подрядчиком и находились на базе. «Сейчас стойки стоят на месте, на объекте. Объект передан в муниципальную казну». Где на объекте они находятся, если палата отметила, что волейбольная и баскетбольная площадки исключены из проекта, осталось не очень понятным.«Самое главное, чтобы спортивные объекты были безопасны для жителей города, прежде всего для детей», - отметил депутат Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета, который вел заседание.Возвращаясь в теме ответственности подрядчиков за срыв сроков исполнения муниципальных контрактов, депутаты запросили информацию о том, что сделано для взыскания пени, неустоек. Оказалось, что дела идут ни шатко, ни валко. «Улан-Удэстройзаказчик» только в начале ноября подал иск в суд. «После того, как стало известно, что вопрос будет рассмотрен на заседании комитета Улан-Удэнского горсовета», - возмущенно указали депутаты.Разговор о строительстве улан-удэнских спортобъектов состоялся весьма жесткий. Депутаты горсовета намерены держать ситуацию под постоянным вниманием.Фото: «Номер один»