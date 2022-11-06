Политика и власть 06.11.2022 в 15:58

Экс-мэра Иркутска послали на Донбасс

Чиновник Дмитрий Бердников займётся восстановлением разрушенного Мариуполя
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Текст: Дмитрий Родионов
Экс-мэра Иркутска послали на Донбасс
Первый зампред правительства республики Дмитрий Бердников переходит на работу первым заместителем мэра Мариуполя в ДНР, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в Telegram сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, на новом месте Дмитрий Бердников будет заниматься вопросами восстановления разрушенного города.

Ранее Дмитрий Бердников был мэром Иркутска, занимая этот пост с 2015 по 2020 год. После во многом вынужденного ухода с поста иркутского градоначальника был назначен врио первого замгубернатора, курировал восстановление Тулуна. Затем в ноябре 2020 года уехал в Якутию, где получил должность первого зампредседателя правительства республики. Теперь Дмитрий Бердников займет должность первого заместителя главы Мариуполя.

Фото: «Номер один»

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