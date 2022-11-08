Зампреда правительства Бурятии оценили в Донецке

С началом СВО бурятские чиновники помогают властям ДНР восстанавливать территории, входящие в состав республики. Так в командировку в Донецк среди прочих отправился и заместитель председателя правительства, глава полномочного представительства РБ при президенте РФ Игорь Зураев, который участвует в восстановлении пострадавшего Старобешевского района ДНР. Как известно, Бурятия взяла шефство над этим районом и сейчас активно помогает ему.И вот 7 ноября в торжественной обстановке от имени председателя правительства Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорю Зураеву была вручена Почетная грамота.Игорь Зураев удостоился грамоты «за активное участие в восстановлении социально значимых объектов жизнеобеспечения на территории Старобешевского района».Напомним, что служба в ДНР из-за непрекращающихся обстрелов и опасна, и трудна. Не далее, как вчера ночью ВСУ нанесли тяжёлые повреждения зданию управления железными дорогами в Донецке, обстреляв его из реактивной системы залпового огня HIMARS.