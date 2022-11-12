Видеонаблюдение в школах Улан-Удэ объединят в единую систему

Вопрос обеспечения безопасности в школах столицы Бурятии обсудили депутаты Улан-Удэнского горсовета на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. По словам председателя комитета Дмитрия Турченюка, городские парламентарии уже не раз поднимали этот вопрос.По словам и. о. начальника управления по ЧС администрации города Дмитрия Федорова для того, чтобы объединить все видеокамеры улан-удэнских школ на пульте ЕДДС необходимо разработать единые требования к видеонаблюдению на социальных объектах столицы.- Совместно с комитетом по образованию, с комитетом по социальной политике, со специализированными организациями мы разрабатываем единые технические требования, чтобы все школы имели возможность создавать единую систему видеонаблюдения. Сейчас каждая школа развивает свое видеонаблюдение и концентрирует у себя. Кто как: с разными организациями, с разными техническими возможностями самих камер. И все это выводится либо в кабинет директора, либо на пункт охраны, - рассказал он.В случае успеха, дежурные диспетчерской службы в случае срабатывании в школе тревожной кнопки смогут осматривать текущую обстановку и уже, исходя из результатов наблюдения, докладывать в соответствующие службы: либо это ложный вызов, либо это связано с пожаром, либо это нарушение общественного порядка.Кроме этого, депутаты подняли вопрос о физической охране городских школ.- По безопасности в школах. Можно ли предусмотреть какую-то мобильную бригаду на вашей базе? Если бы у нас были бы такие возможности, то мы смогли бы более эффективно обеспечить безопасность детей, - предлагал Дмитрий Турченюк.- Мы неоднократно с силовыми ведомствами разговаривали, в том числе с МВД, - отвечал Дмитрий Федоров. - У них патрули так организованы, что в течение первых 2-3 минут прибудут экипажи либо МВД, либо Росгвардии. Если на базе администрации города создавать какую-то мобильную группу, то время реагирования будет затянуто. А видеонаблюдение дает возможность, например, при эвакуации направлять туда близлежащие автобусы для обогрева учеников. Такая практика у нас уже была года два назад, когда была первая волна сообщений о минировании. Это было в зимний период. И мы сразу же близлежащие автобусы снимали с городских маршрутов и направляли в школы.Таким образом, как только будут готовы единые требования к видеонаблюдению городских школ, начнется работа по централизации этой системы. Что может серьезно повысить уровень безопасности на городских социальных объектах.Фото: «Номер один»