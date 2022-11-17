В Хурале Бурятии прекратили полномочия умершего депутата

Сегодняшняя сессия Хурала началась с минуты молчания в честь умершей Екатерины Цыреновой. Она, напомним, ушла из жизни после продолжительной болезни.Кроме того, первым вопросом повестки сессии депутаты прекратили полномочия своей коллеги.- Она была открытой для общения, всегда верной своим жизненным принципам, примером человека с волевым характером и доброй душой, - охарактеризовал ее председатель Хурала Владимир Павлов.Екатерина Цыренова родилась 6 февраля1949 года. В 1972 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт. Являлась доктором экономических наук, профессором ВСГТУ. Имела звания Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный экономист РБ. В Хурале входила в Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии.Фото: Хурал Бурятии