Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии

На сегодняшней сессии депутаты Хурала рассмотрели вопрос об избрании председателя Счетной палаты республики – ведомства, которое занимается контролем расходования бюджетных средств.Менять руководителя Хурал не стал и внес кандидатуру прежнего председателя – Евгения Пегасова. По словам последнего, деятельность контрольного органа в новых условиях будет направлена на самые рискованные в финансовом плане отрасли: предпринимательство, промышленность, транспорт, торговлю, строительство, здравоохранение, туризм.- Результатами нашей работы должны стать ответы на вопросы: какие риски имеются для экономики и отдельных отраслей республиканской бюджетной системы; каково влияние федеральных и региональных мер государственной поддержки на устойчивость экономики и бюджета региона; какие меры антикризисного портфеля оказались наиболее востребованными и эффективными, - говорил Евгений Пегасов.Особое внимание, по его словам, ведомство уделит расходованию бюджетных средств на экологию.- Это связано не только с низкой степенью освоения бюджетных средств по итогам 10 месяцев текущего года по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», но и с его особой значимостью, - отмечал Евгений Пегасов, напоминая о байкальских природоохранных требованиях, рисках пожаров, загрязнения воздуха и прочего.Вице-спикер Хурала Цырен Доржиев напомнил, что в 1994 году Хурал принял закон, который сделал Счетную палату Бурятии независимым органом, ее председателя приравнял по статусу к зампреду правительства, а аудиторов – к министрам. А также пожелал председателю ведомства обратить внимание на то, как контролируется расходование бюджетных средств в муниципалитетах республики: «Потому что там бардак», - отметил вице-спикер.В итоге за кандидатуру Евгения Пегасова проголосовали 47 депутатов, против – только 2.Фото: «Номер один»