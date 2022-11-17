Политика и власть 17.11.2022 в 12:47
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
Таким образом парламент поблагодарил минфин России за доброту
Текст: Станислав Сергеев
Напомним, в Хурал был внесен законопроект, предполагающий заключение дополнительного соглашения с Российской Федерацией, которая еще в 2017 году одолжила республике 758 млн рублей.
Часть долга – 303 млн рублей – республика выплатила в 2021 году. Остальную часть суммы Бурятия должна была погасить уже в текущем году. Однако этого не произошло.
Вместо этого в Хурал внесен законопроект, который предполагает иной порядок выплаты остатка долга более чем в 450 млн рублей.
«Согласно условиям Допсоглашения, реструктурированная задолженность подлежит уплате Российской Федерации в 2023 - 2024 годах по 5,0 % от суммы задолженности, в 2025 - 2029 годах ежегодно равными частями от остатка задолженности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На сегодняшней сессии перед голосованием слово взял вице-спикер Хурала Цырен Доржиев, который призвал депутатов единогласно поддержать этот проект.
- Мы должны показать Министерству финансов Российской Федерации, что мы солидарны с ними, - сказал он, отметив, что такая снисходительность со стороны федерального ведомства случается крайне редко.
Фото: «Номер один»
Часть долга – 303 млн рублей – республика выплатила в 2021 году. Остальную часть суммы Бурятия должна была погасить уже в текущем году. Однако этого не произошло.
Вместо этого в Хурал внесен законопроект, который предполагает иной порядок выплаты остатка долга более чем в 450 млн рублей.
«Согласно условиям Допсоглашения, реструктурированная задолженность подлежит уплате Российской Федерации в 2023 - 2024 годах по 5,0 % от суммы задолженности, в 2025 - 2029 годах ежегодно равными частями от остатка задолженности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На сегодняшней сессии перед голосованием слово взял вице-спикер Хурала Цырен Доржиев, который призвал депутатов единогласно поддержать этот проект.
- Мы должны показать Министерству финансов Российской Федерации, что мы солидарны с ними, - сказал он, отметив, что такая снисходительность со стороны федерального ведомства случается крайне редко.
Фото: «Номер один»
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