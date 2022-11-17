Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии

Напомним, в Хурал был внесен законопроект, предполагающий заключение дополнительного соглашения с Российской Федерацией, которая еще в 2017 году одолжила республике 758 млн рублей.Часть долга – 303 млн рублей – республика выплатила в 2021 году. Остальную часть суммы Бурятия должна была погасить уже в текущем году. Однако этого не произошло.Вместо этого в Хурал внесен законопроект, который предполагает иной порядок выплаты остатка долга более чем в 450 млн рублей.«Согласно условиям Допсоглашения, реструктурированная задолженность подлежит уплате Российской Федерации в 2023 - 2024 годах по 5,0 % от суммы задолженности, в 2025 - 2029 годах ежегодно равными частями от остатка задолженности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.На сегодняшней сессии перед голосованием слово взял вице-спикер Хурала Цырен Доржиев, который призвал депутатов единогласно поддержать этот проект.- Мы должны показать Министерству финансов Российской Федерации, что мы солидарны с ними, - сказал он, отметив, что такая снисходительность со стороны федерального ведомства случается крайне редко.Фото: «Номер один»