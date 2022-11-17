Политика и власть 17.11.2022 в 13:15

Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей

Дополнительные деньги пойдут на строительство новых детсадов, российские флаги для школ и многое другое
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Текст: Станислав Сергеев
Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
На сегодняшней сессии Хурала депутаты внесли изменения в бюджет 2022 года. Как докладывал парламенту министр финансов Бурятии Георгий Мадаев, доходы республики согласно внесенному законопроекту, увеличиваются на 10,7 млрд рублей.

При этом, собственные доходы республики выросли на более чем 6 млрд рублей. Больше 2 млрд рублей в виде налога на прибыль принес Бурятии, по словам министра, «крупнейший налогоплательщик» - видимо, имеется в виду Улан-удэнский авиазавод, который в связи с СВО наращивает объемы производства.

Примерно на 3 млрд рублей вырос налог на доходы физических лиц, подросли и поступления по многим другим налогам.

Что касается безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то они выросли на 4,7 млрд рублей. Причем, большая часть этих денег пойдет на социальную сферу. Так, 1,3 млрд направят на здравоохранение, 1,6 млрд – на образование.

Примерно 1,4 млрд рублей из этих денег запланировано на строительство новых детских садов. Также в части образования предусмотрены деньги на горячее питание школьников (15,4 млн рублей) и на оснащение образовательных организаций государственными символами РФ (42,8 млн рублей).

Траты на патриотизм, по мнению председателя социального комитета Хурала Игоря Марковца, не только обоснованы, но и требуют увеличения.

- Крайне важно воспитание не на словах проводить, а на деле, - говорил он. - И здесь основные столпы - это образование, культура, спорт. Никаких сокращений допускать, нужно только увеличивать… В стенах школ должны воспитывать настоящих патриотов.

Впрочем, не все согласились с тем, что «социалка» должна быть единственным приоритетом при распределении доходов бюджета. Так, по словам депутата Алексея Багадаева, экономика Бурятии уже три десятилетия находится в стагнации и нуждается в стимулировании. В частности, он предложил увеличить поддержку агростартапов.

- Необходимо усиливать это направление в сельском хозяйстве. У нас нет возможности для того, чтобы люди занимались переработкой. Нужно финансировать закупку перерабатывающего оборудования, - говорил он.

Депутат предложил более внимательно подойти к этому вопросу при обсуждении бюджета будущего года.

Фото: «Номер один»

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