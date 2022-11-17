Иринчей Матханов предложил назвать новую схему избирательных округов «окачуренной»

Сегодня депутаты Хурала рассмотрели новую схему избирательных округов Бурятии, представленной Избиркомом республики. Прежняя схема, действовавшая с 2012 года, устарела и перестала действовать.С резкой критикой не только новой схемы, но и председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина выступил депутат Иринчей Матханов.- Почему каждый раз нарезка округов меняется? У кого-то что-то свербит или что? – возмущался депутат. - Все получается под угоду кому-то. У нас председатель избирательной комиссии настолько слаб или не осведомлен? Почему нельзя взять одну нарезку и оставить ее?Солидарен с коллегой оказался и депутат Буда-Ширап Батуев. По его словам, изменение нарезки округов – лишняя трата денег.Александр Акчурин же, отвечая на вопросы, пояснил, что в Бурятии, особенно в районах, меняется численность избирателей. К тому же, новый вариант нарезки округов был у депутатов на руках с 21 сентября, а значит была и возможность внести свои предложения.Эти слова председателя Избиркома подтвердил и депутат Михаил Гергенов.- У всех было время ознакомиться с границами избирательных округов. До 2 ноября процедура позволяла внести изменения. Многие депутаты воспользовались этим, внесли изменения, - говорил он. - Хотел бы поблагодарить Избирательную комиссию за то, что они дотошно, скрупулезно отнеслись к предложениям депутатов.Однако Иринчей Матханов все же предложил не принимать новые границы избирательных округов, оставив все как есть. Правда, это предложение другие депутаты не поддержали. Ведь старая схема уже перестала действовать, и новая нужна в любом случае. И если бы депутаты отказались голосовать за этот вариант, то у Избиркома появилось бы право не учитывать мнение республиканского парламента.Впрочем, от Иринчея Матханова прозвучал еще ряд предложений. Во-первых, инициировать проверку прокуратуры по поводу новых границ округов. Во-вторых:- Я думаю, что Акчурина надо от этой должности отстранять и ставить на это место компетентного человека, - заявил депутат.И, в-третьих, под конец Иринчей Матханов предложил назвать новую схему округов «Окачуренной», видимо от созвучности с фамилией председателя Избиркома.Но ни депутаты, ни Александр Акчурин на эти предложения никак не отреагировали. А схему в итоге приняли в том виде, в каком ее предложил республиканский Избирком.Фото: «Номер один»