Политика и власть 17.11.2022 в 18:03
Иринчей Матханов предложил назвать новую схему избирательных округов «окачуренной»
Ряд депутатов Хурала выступили резко против предлагаемых выборных изменений
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня депутаты Хурала рассмотрели новую схему избирательных округов Бурятии, представленной Избиркомом республики. Прежняя схема, действовавшая с 2012 года, устарела и перестала действовать.
С резкой критикой не только новой схемы, но и председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина выступил депутат Иринчей Матханов.
- Почему каждый раз нарезка округов меняется? У кого-то что-то свербит или что? – возмущался депутат. - Все получается под угоду кому-то. У нас председатель избирательной комиссии настолько слаб или не осведомлен? Почему нельзя взять одну нарезку и оставить ее?
Солидарен с коллегой оказался и депутат Буда-Ширап Батуев. По его словам, изменение нарезки округов – лишняя трата денег.
Александр Акчурин же, отвечая на вопросы, пояснил, что в Бурятии, особенно в районах, меняется численность избирателей. К тому же, новый вариант нарезки округов был у депутатов на руках с 21 сентября, а значит была и возможность внести свои предложения.
Эти слова председателя Избиркома подтвердил и депутат Михаил Гергенов.
- У всех было время ознакомиться с границами избирательных округов. До 2 ноября процедура позволяла внести изменения. Многие депутаты воспользовались этим, внесли изменения, - говорил он. - Хотел бы поблагодарить Избирательную комиссию за то, что они дотошно, скрупулезно отнеслись к предложениям депутатов.
Однако Иринчей Матханов все же предложил не принимать новые границы избирательных округов, оставив все как есть. Правда, это предложение другие депутаты не поддержали. Ведь старая схема уже перестала действовать, и новая нужна в любом случае. И если бы депутаты отказались голосовать за этот вариант, то у Избиркома появилось бы право не учитывать мнение республиканского парламента.
Впрочем, от Иринчея Матханова прозвучал еще ряд предложений. Во-первых, инициировать проверку прокуратуры по поводу новых границ округов. Во-вторых:
- Я думаю, что Акчурина надо от этой должности отстранять и ставить на это место компетентного человека, - заявил депутат.
И, в-третьих, под конец Иринчей Матханов предложил назвать новую схему округов «Окачуренной», видимо от созвучности с фамилией председателя Избиркома.
Но ни депутаты, ни Александр Акчурин на эти предложения никак не отреагировали. А схему в итоге приняли в том виде, в каком ее предложил республиканский Избирком.
Фото: «Номер один»
С резкой критикой не только новой схемы, но и председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина выступил депутат Иринчей Матханов.
- Почему каждый раз нарезка округов меняется? У кого-то что-то свербит или что? – возмущался депутат. - Все получается под угоду кому-то. У нас председатель избирательной комиссии настолько слаб или не осведомлен? Почему нельзя взять одну нарезку и оставить ее?
Солидарен с коллегой оказался и депутат Буда-Ширап Батуев. По его словам, изменение нарезки округов – лишняя трата денег.
Александр Акчурин же, отвечая на вопросы, пояснил, что в Бурятии, особенно в районах, меняется численность избирателей. К тому же, новый вариант нарезки округов был у депутатов на руках с 21 сентября, а значит была и возможность внести свои предложения.
Эти слова председателя Избиркома подтвердил и депутат Михаил Гергенов.
- У всех было время ознакомиться с границами избирательных округов. До 2 ноября процедура позволяла внести изменения. Многие депутаты воспользовались этим, внесли изменения, - говорил он. - Хотел бы поблагодарить Избирательную комиссию за то, что они дотошно, скрупулезно отнеслись к предложениям депутатов.
Однако Иринчей Матханов все же предложил не принимать новые границы избирательных округов, оставив все как есть. Правда, это предложение другие депутаты не поддержали. Ведь старая схема уже перестала действовать, и новая нужна в любом случае. И если бы депутаты отказались голосовать за этот вариант, то у Избиркома появилось бы право не учитывать мнение республиканского парламента.
Впрочем, от Иринчея Матханова прозвучал еще ряд предложений. Во-первых, инициировать проверку прокуратуры по поводу новых границ округов. Во-вторых:
- Я думаю, что Акчурина надо от этой должности отстранять и ставить на это место компетентного человека, - заявил депутат.
И, в-третьих, под конец Иринчей Матханов предложил назвать новую схему округов «Окачуренной», видимо от созвучности с фамилией председателя Избиркома.
Но ни депутаты, ни Александр Акчурин на эти предложения никак не отреагировали. А схему в итоге приняли в том виде, в каком ее предложил республиканский Избирком.
Фото: «Номер один»
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