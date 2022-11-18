Политика и власть 18.11.2022 в 19:13

В Горсовете Улан-Удэ обсудили изменения в сфере культуры столицы

Депутаты подвели предварительные итоги масштабной муниципальной программы
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Текст: Станислав Сергеев
В Горсовете Улан-Удэ обсудили изменения в сфере культуры столицы
О том, как в столице Бурятии продвигается муниципальная программа «Развитие культуры г. Улан-Удэ» на заседании комитета по социальной политике горсовета рассказал председателя профильного комитета администрации города Эдуард Ойурский.

Среди перечисленного им - несколько творческих конкурсов для одаренных детей, закупка музыкальных инструментов для школ искусств и другое. Но главным событием года стала реконструкция Музея истории Улан-Удэ, на которую было направлено более 28 млн рублей.

Вообще муниципальная программа «Развитие культуры г. Улан-Удэ» рассчитана на 5 лет: с 2020 по 2025 годы. На ее реализацию заложено 6,4 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей из городского бюджета.

- Муниципальная программа направлена на увеличение библиотечного и музейного фондов, зон досуга населения, сохранение художественного искусства в городе, - рассказывал председатель профильного комитета горсовета Денис Гармаев. - В принципе по программе практически исполнено все, что запланировано. За исключением показателя «количество посещений музея истории города Улан-Удэ» - в связи с его реконструкцией. По остальным позициям все идет по плану.

Фото: «Номер один»

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