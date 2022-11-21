Горсовет Улан-Удэ предлагает пересмотреть кабальный договор с ТГК-14

Рабочая группа по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг на территории Улан-Удэ была создана первого декабря 2021 года.- Она создавалась с целью контроля ресурсоснабжающих организаций. Это и ТГК-14, и Читаэнергосбыт, и Экоальянс. Если в горсовет в адрес какого-то депутата поступают жалобы на некачественные коммунальные услуги, то мы должны отреагировать. Таких жалоб в течение календарного года довольно много. Только по ТГК-14 за 2021 год поступило порядка 500 жалоб, - рассказал нам депутат горсовета, руководитель рабочей группы Геннадий Бадмаев.Между тем, недавно в сети появилась петиция, авторы которой требовали раскрыть информацию о результатах работы этой рабочей группы:«За три года, включая сложный ковидный период, депутаты под руководством Г.А. Бадмаева и С.В. Бурдикова провели большую работу по изучению технических возможностей местных ТЭЦ, проанализировали исполнение договорных отношений между Администрацией г. Улан-Удэ и ПАО ТГК-14. К этой работе были подключены специалисты-энергетики, все структуры Администрации г. Улан-Удэ, правоохранительные органы, общественники. Собран достаточный объем информации. Но по разным причинам, непонятным нам, отчет, обнародование полученной информации по данной теме откладывался. Горожан – избирателей интересует, что же представляет собой данная информация, итоги работы депутатских комиссий за прошедшее время», - говорится в документе.Как выяснилось, результаты работы рабочей группы имеются, и они довольно серьезные. Так, депутаты проанализировали договор между городом Улан-Удэ и ТГК-14 об аренде коммунального комплекса, заключенный в 2012 году сроком на 25 лет.- Со стороны города подписантом этого договора был комитет по имуществу. Рабочая группа собирается довольно часто, и мы задавали много вопросов, запрашивали различные документы. На основании этих документов был проведен анализ за несколько лет. И выявили множество нарушений со стороны ресурсоснабжающей организации, - рассказал Геннадий Бадмаев.Депутаты не раз имели прямой разговор с представителями ТГК-14, направляли письменные запросы в компанию, касающиеся нарушений. Но компания не всегда реагировала соответствующим образом. Поэтому члены рабочей группы, внимательно изучив все материалы, в итоге направили письмо на имя мэра Улан-Удэ.- Мы предложили три варианта решения. Первый – чтобы ТГК-14 сами исправились и начали нормально работать. Второй – заключить концессионное соглашение между городом и ТГК-14 с чёткими планами работ (ну, или, как минимум, провести новый конкурс на аренду городского теплосетевого комплекса). И третий – полностью расторгнуть договор с ТГК-14 и создать муниципальную компанию, - пояснил Геннадий Бадмаев.Из письма, которое оказалось в распоряжении редакции, следует, что, во-первых, ТГК-14 не достигает установленный уровень количества отказов на километр теплосетей. Например, за период 2017-2020 годы фактический показатель примерно в 3 раза ниже запланированного. При этом количество технологических отключений в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом с 563 до 586.Кроме того, не выполняются в полном объёме мероприятия по ремонту в рамках инвестиционной программы. Например, в 2016 году не выполнены мероприятия на сумму 94,445 млн рублей, в 2017 году на 31,271 млн рублей, в 2018 году на 473,514 млн рублей. Технологические потери к 2020 году должны были составить 16,12%, вместо этого – 20,66%.И это лишь часть серьезных нарушений, которые дают повод серьезно пересмотреть условия, на которых работает ТГК-14.Кроме прочего, депутатов удивляет стоимость аренды имущественного комплекса города: ТГК-14 платит в бюджет столицы всего 2 млн рублей в год. Учитывая объемы и масштабы коммунальной инфраструктуры Улан-Удэ, это крайне маленькая сумма, которая также требует пересмотра.В общем, работа депутатской группы продолжается. В комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ направлен дополнительный запрос. Ведь по отчетам, который получили депутаты горсовета, провести полный анализ невозможно. В них содержится не вся необходимая информация, а некоторые цифры разнятся.Не исключено, что правила игры на коммунальном рынке Улан-Удэ в части работы с ТГК-14 в ближайшем будущем могут измениться. Однако, это долгая и кропотливая работа, которая еще не закончена.Фото: «Номер один»