В Бурятии назначен новый прокурор Баунтовского района

Приказом Генпрокурора России на должность прокурора Баунтовского района Бурятии назначен Рафик Галимов.Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В органах прокуратуры Бурятии проходил службу с августа 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов.С апреля 2022 года состоял в должности прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Бурятии.Фото: «Номер один»