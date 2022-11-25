Политика и власть 25.11.2022 в 09:14
В Бурятии назначен новый прокурор Баунтовского района
Им стал Рафик Галимов, возглавлявший отдел статистики прокуратуры РБ
Текст: Константин Воронов
Приказом Генпрокурора России на должность прокурора Баунтовского района Бурятии назначен Рафик Галимов.
Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В органах прокуратуры Бурятии проходил службу с августа 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов.
С апреля 2022 года состоял в должности прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Бурятии.
Фото: «Номер один»
Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В органах прокуратуры Бурятии проходил службу с августа 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов.
С апреля 2022 года состоял в должности прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегипрокуратура назначение