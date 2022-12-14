Политика и власть 14.12.2022 в 12:22

В столице Бурятии предлагают сделать единую систему видеонаблюдения

Депутаты горсовета обсудили этот вопрос на заседании профильного комитета
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Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии предлагают сделать единую систему видеонаблюдения

Вчера, 13 декабря прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. На нем заместитель мэра города – руководитель аппарата администрации Николай Намсараев выступил с темой о создании единой системы видеонаблюдения.

 Как отметил докладчик, на сегодня в нашем городе у нескольких структур имеется различные системы видеонаблюдения. Среди них: дорожные видеокамеры у ГИБДД, видеокамеры при учебных учреждениях, камеры возле торговых центров, банкоматов и т.д.

 Предлагается объединить все системы видеонаблюдения Улан-Удэ в единую базу данных. Как отметил Николай Намсараев, это важно в рамках вопроса об обеспечении необходимого уровня безопасности жителей региона, защиты их от ГО, ЧС, экстремизма. В частности, это могло бы ускорить процесс поимки преступников. Например, вандала, который поджег баннер на площади Советов, поймали именно по видеокамерам. Другой пример – известно, что в районе Селенгинского моста нередко совершаются суициды. Установка видеокамер и постоянный мониторинг могли бы решить и эту проблему.

 На следующий год запланирована установка 135 современных видеокамер в общественных местах. Для работы с мониторингом видеокамер потребуются операторы.

 Как отметил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета Дмитрий Турченюк, этот вопрос уже не раз обсуждался и в прошлом году. В том числе, необходимо обезопасить выходы и входы школ и детских садов.

 «Можно оперативно реагировать – как с точки зрения раскрытия совершённых преступлений, так и их предотвращения. Например, если бы такая система работала во время происшествия в школе в Сосновом Бору, могли бы, наверное, раньше отследить и принять меры»,

- высказался депутат горсовета Дмитрий Турченюк.
Фото: "Номер один"

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горсовет улан-удэ видеонаблюдение

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