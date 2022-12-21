Политика и власть 21.12.2022 в 09:56
В Улан-Удэ подвели итоги проекта «Народный бюджет»
Проект в столице Бурятии реализуется уже три года
Текст: Лариса Ситник
В Горсовете Улан-Удэ на заседании рабочей группы по исполнению наказов избирателей обсудили исполнение проекта «Народный бюджет» и исполнение наказов избирателей. Наказы избирателей исполнены на 90%, мероприятия по «народному бюджету» исполнены на 100%.
Напомним, проект «Народный бюджет» заработал в Бурятии в 2020 году. Это эффективно работающий инструмент, меняющий городскую среду к лучшему по решениям горожан.
Чаще всего горожане хотят преобразить парки и скверы, установить спортплощадки, заасфальтировать дороги и осветить улицы.
Так, благодаря проекту в этом году в Поселье и Тулунже отремонтировали дороги. В Поселье одну из дорог выровняли и отсыпали щебнем. Появился ряд новых ворк-аут площадок: в мкр. Мясокомбинат, на набережной, во дворах на ул. Лимонова, 8 и Пушкина, 24. В 43 квартале появилась спортивная площадка.
В Горсаду на месте пустыря появилась детская площадка, а на улице Октябрьская засияла световая иллюминация.
Всего в 2022 году было реализовано 41 мероприятие – появилось 12 спортплощадок, четыре детские площадки, 12 улиц и проездов заасфальтировано, 17 улиц отсыпано и отгрейдировано с применением щебня или фрезерата, благоустроены четыре общественных пространства, четыре территории обеспечены наружным освещением.
В сентябре улан-удэнцы выбрали новые объекты для благоустройства в 2023 году.
Но не обошлось и без недочетов. Так, в апреле 2022 года комитет по строительству заключил контракт с фирмой «Сибгрант» на сумму более семи млн руб. на исполнение работ по восьми объектам. Компания должна была выполнить все работы до 15 июля 2022 года, однако подрядчик долго не приступал к некоторым мероприятиям: например, к укладке асфальта по ул. Гарнизонная. Спустя три месяца после подписания контракта фирма все еще не приступала к асфальтированию.
В ходе рабочей приемки асфальта прилегающей территории по улицам Революции 1905 года и Хахалова были выявлены грубые нарушения в технологии устройства покрытия - толщина покрытия не соответствовала смете и нормативам. Подрядчика - «Сибгрант» принудили демонтировать асфальт и уложить новый.
Возникли нарекания и к парковка возле школы №18 - «Сибгрант» вновь нарушил технологии устройства покрытия, поэтому фирму обязали все переделать.
На некоторых объектах (сквер вблизи ЗАГСа Октябрьского района, благоустройство придомовой территории на ул. Павлова) были сорваны сроки выполнения работ.
На округе №9 депутата Михаила Гергенова с 2021 года так и не разработали проектно-сметную документацию на систему водоснабжения по улице Герцена - пер. Невского. Это вызвало претензии депутатов к комитету администрации по строительству. Исполнение наказа пришлось вновь отложить на 2023 год.
На округе Долгор Норбоевой не могут ввести в эксплуатацию «умную» водоколонку из-за отсутствия на нее техплана и проекта. При строительстве выяснилось, что участок находится охранной зоне памятников федерального значения.
Затягивается сдача водоколонки и по ул. Ижевская.
Депутаты на заседании высказали различные предложения по дальнейшей работе. Например, депутат округа №27 Беликто Цыбиков предложил, чтоб на выездных совещаниях горсовета всегда присутствовал специалист, разбирающийся в происходящей проблеме, дабы депутаты не тратили время, обсуждая заведомо непригодные варианты. Анатолий Белоусов предложил впредь выделять отдельное финансирование на программу «Народный бюджет», не менее миллиона рублей на округ.
- Сегодня мы рассматривали два вопроса – это исполнение «народного бюджета» и наказов избирателей. До конца выяснили по всем наказам, процентов 90 наказов выполнено, некоторые будут перенесены на следующий год по объективным причинам. По «народному бюджету» все выполнено, где-то были вопросы по качеству, они исправлены и горожане получили нужные им объекты, - подытожил руководитель рабочей группы по исполнению наказов жителей Анатолий Белоусов.
Фото: «Номер один»
Напомним, проект «Народный бюджет» заработал в Бурятии в 2020 году. Это эффективно работающий инструмент, меняющий городскую среду к лучшему по решениям горожан.
Чаще всего горожане хотят преобразить парки и скверы, установить спортплощадки, заасфальтировать дороги и осветить улицы.
Так, благодаря проекту в этом году в Поселье и Тулунже отремонтировали дороги. В Поселье одну из дорог выровняли и отсыпали щебнем. Появился ряд новых ворк-аут площадок: в мкр. Мясокомбинат, на набережной, во дворах на ул. Лимонова, 8 и Пушкина, 24. В 43 квартале появилась спортивная площадка.
В Горсаду на месте пустыря появилась детская площадка, а на улице Октябрьская засияла световая иллюминация.
Всего в 2022 году было реализовано 41 мероприятие – появилось 12 спортплощадок, четыре детские площадки, 12 улиц и проездов заасфальтировано, 17 улиц отсыпано и отгрейдировано с применением щебня или фрезерата, благоустроены четыре общественных пространства, четыре территории обеспечены наружным освещением.
В сентябре улан-удэнцы выбрали новые объекты для благоустройства в 2023 году.
Но не обошлось и без недочетов. Так, в апреле 2022 года комитет по строительству заключил контракт с фирмой «Сибгрант» на сумму более семи млн руб. на исполнение работ по восьми объектам. Компания должна была выполнить все работы до 15 июля 2022 года, однако подрядчик долго не приступал к некоторым мероприятиям: например, к укладке асфальта по ул. Гарнизонная. Спустя три месяца после подписания контракта фирма все еще не приступала к асфальтированию.
В ходе рабочей приемки асфальта прилегающей территории по улицам Революции 1905 года и Хахалова были выявлены грубые нарушения в технологии устройства покрытия - толщина покрытия не соответствовала смете и нормативам. Подрядчика - «Сибгрант» принудили демонтировать асфальт и уложить новый.
Возникли нарекания и к парковка возле школы №18 - «Сибгрант» вновь нарушил технологии устройства покрытия, поэтому фирму обязали все переделать.
На некоторых объектах (сквер вблизи ЗАГСа Октябрьского района, благоустройство придомовой территории на ул. Павлова) были сорваны сроки выполнения работ.
На округе №9 депутата Михаила Гергенова с 2021 года так и не разработали проектно-сметную документацию на систему водоснабжения по улице Герцена - пер. Невского. Это вызвало претензии депутатов к комитету администрации по строительству. Исполнение наказа пришлось вновь отложить на 2023 год.
На округе Долгор Норбоевой не могут ввести в эксплуатацию «умную» водоколонку из-за отсутствия на нее техплана и проекта. При строительстве выяснилось, что участок находится охранной зоне памятников федерального значения.
Затягивается сдача водоколонки и по ул. Ижевская.
Депутаты на заседании высказали различные предложения по дальнейшей работе. Например, депутат округа №27 Беликто Цыбиков предложил, чтоб на выездных совещаниях горсовета всегда присутствовал специалист, разбирающийся в происходящей проблеме, дабы депутаты не тратили время, обсуждая заведомо непригодные варианты. Анатолий Белоусов предложил впредь выделять отдельное финансирование на программу «Народный бюджет», не менее миллиона рублей на округ.
- Сегодня мы рассматривали два вопроса – это исполнение «народного бюджета» и наказов избирателей. До конца выяснили по всем наказам, процентов 90 наказов выполнено, некоторые будут перенесены на следующий год по объективным причинам. По «народному бюджету» все выполнено, где-то были вопросы по качеству, они исправлены и горожане получили нужные им объекты, - подытожил руководитель рабочей группы по исполнению наказов жителей Анатолий Белоусов.
Фото: «Номер один»
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