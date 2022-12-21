В Улан-Удэ подвели итоги проекта «Народный бюджет»

В Горсовете Улан-Удэ на заседании рабочей группы по исполнению наказов избирателей обсудили исполнение проекта «Народный бюджет» и исполнение наказов избирателей. Наказы избирателей исполнены на 90%, мероприятия по «народному бюджету» исполнены на 100%.Напомним, проект «Народный бюджет» заработал в Бурятии в 2020 году. Это эффективно работающий инструмент, меняющий городскую среду к лучшему по решениям горожан.Чаще всего горожане хотят преобразить парки и скверы, установить спортплощадки, заасфальтировать дороги и осветить улицы.Так, благодаря проекту в этом году в Поселье и Тулунже отремонтировали дороги. В Поселье одну из дорог выровняли и отсыпали щебнем. Появился ряд новых ворк-аут площадок: в мкр. Мясокомбинат, на набережной, во дворах на ул. Лимонова, 8 и Пушкина, 24. В 43 квартале появилась спортивная площадка.В Горсаду на месте пустыря появилась детская площадка, а на улице Октябрьская засияла световая иллюминация.Всего в 2022 году было реализовано 41 мероприятие – появилось 12 спортплощадок, четыре детские площадки, 12 улиц и проездов заасфальтировано, 17 улиц отсыпано и отгрейдировано с применением щебня или фрезерата, благоустроены четыре общественных пространства, четыре территории обеспечены наружным освещением.В сентябре улан-удэнцы выбрали новые объекты для благоустройства в 2023 году.Но не обошлось и без недочетов. Так, в апреле 2022 года комитет по строительству заключил контракт с фирмой «Сибгрант» на сумму более семи млн руб. на исполнение работ по восьми объектам. Компания должна была выполнить все работы до 15 июля 2022 года, однако подрядчик долго не приступал к некоторым мероприятиям: например, к укладке асфальта по ул. Гарнизонная. Спустя три месяца после подписания контракта фирма все еще не приступала к асфальтированию.В ходе рабочей приемки асфальта прилегающей территории по улицам Революции 1905 года и Хахалова были выявлены грубые нарушения в технологии устройства покрытия - толщина покрытия не соответствовала смете и нормативам. Подрядчика - «Сибгрант» принудили демонтировать асфальт и уложить новый.Возникли нарекания и к парковка возле школы №18 - «Сибгрант» вновь нарушил технологии устройства покрытия, поэтому фирму обязали все переделать.На некоторых объектах (сквер вблизи ЗАГСа Октябрьского района, благоустройство придомовой территории на ул. Павлова) были сорваны сроки выполнения работ.На округе №9 депутата Михаила Гергенова с 2021 года так и не разработали проектно-сметную документацию на систему водоснабжения по улице Герцена - пер. Невского. Это вызвало претензии депутатов к комитету администрации по строительству. Исполнение наказа пришлось вновь отложить на 2023 год.На округе Долгор Норбоевой не могут ввести в эксплуатацию «умную» водоколонку из-за отсутствия на нее техплана и проекта. При строительстве выяснилось, что участок находится охранной зоне памятников федерального значения.Затягивается сдача водоколонки и по ул. Ижевская.Депутаты на заседании высказали различные предложения по дальнейшей работе. Например, депутат округа №27 Беликто Цыбиков предложил, чтоб на выездных совещаниях горсовета всегда присутствовал специалист, разбирающийся в происходящей проблеме, дабы депутаты не тратили время, обсуждая заведомо непригодные варианты. Анатолий Белоусов предложил впредь выделять отдельное финансирование на программу «Народный бюджет», не менее миллиона рублей на округ.- Сегодня мы рассматривали два вопроса – это исполнение «народного бюджета» и наказов избирателей. До конца выяснили по всем наказам, процентов 90 наказов выполнено, некоторые будут перенесены на следующий год по объективным причинам. По «народному бюджету» все выполнено, где-то были вопросы по качеству, они исправлены и горожане получили нужные им объекты, - подытожил руководитель рабочей группы по исполнению наказов жителей Анатолий Белоусов.Фото: «Номер один»