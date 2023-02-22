В Бурятии дети написали письма военным на СВО в честь 23 февраля

Народный фронт в Бурятии передал письма и рисунки дошкольников, которые они написали для военнослужащих, находящихся в Украине на СВО.

«Теплые детские послания способны подарить частичку домашнего уюта. Участник СВО Владимир, который принимал посылку, рассказал, что во время лечения в госпиталях боевой дух поддерживали именно письма от родных, близких и детей из Бурятии»,

- рассказали активисты ОНФ.



Как отметили в Народном фронте, участники спецоперации старались отвечать написавшим им детям. Кроме писем, на передовую передали планшет, который закупили жители республики в рамках сбора помощи от ОНФ.





Фото: "Номер один"