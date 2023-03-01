Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки

В администрации Улан-Удэ подвели итоги работы Комитета городского хозяйства и Управления муниципальной жилищной инспекции за 2022 год. В совещании приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители правительства Бурятии, депутаты горсовета, руководители структурных подразделений администрации города.- Комитет городского хозяйства и структурные подразделения не ограничиваются рамками достигнутого, даже в условиях дефицита нашего городского бюджета находят возможности развития всего нашего коммунального комплекса. У нас появилась плитка своего производства, скоро подрастут наши первые саженцы после восстановления питомника. Очень хорошо работают разработанные нашими учеными, студентами и «Горсветом» грунтовые светофоры, они тоже изменили жизнь в нашем городе. Благодаря продуманным организационным решениям при том же уровне финансирования удалось увеличить объем ямочного ремонта дорог, межквартальных проездов, - отметил в своем выступлении мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Одним из главных направлений работы комитета в 2022 году была подготовка к прохождению отопительного сезона. В общей сложности на эти цели направили более 860 млн рублей. Коммунальные службы заменили почти 3,5 км водопроводных, свыше 370 м канализационных и почти 10 км тепловых сетей в городе.- Благодаря этому удалось снизить число технологических аварий на сетях на 22%, а количество жалоб от жителей на низкую температуру уменьшилось на 35%, - отметил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Для постоянного контроля за параметрами теплоснабжения установили четыре дополнительных «датчика контроля» в котельных военных городков.- Эти четыре «точки» дали нам своевременную информацию о прохождении отопительного сезона в военных городках. Мы вовремя узнавали о тех проблемах, которые там возникали, и вовремя на них реагировали, - сказал Сергей Гашев.Благодаря системе мониторинга теперь коммунальщики в режиме реального времени получают информацию с 26 объектов теплоснабжения города – котельных и тепловых узлов, на которых смонтированы датчики давления и температуры.Помимо ежегодной работы по ремонту коммунальных сетей были предприняты шаги по кардинальному изменению участков существующей инженерной инфраструктуры. В частности, по заявке, подготовленной Комитетом городского хозяйства, были выделены средства на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод, включая закрытие четырех котельных, на сумму 1,1 млрд рублей.Замминистра строительства и модернизации ЖКК РБ Евгений Поляков отметил результаты работы Комитета городского хозяйства.- Работа видна, работа положительная. Огромное спасибо работникам городского хозяйства за то, что вы делаете. Считаю, что работу комитета необходимо признать удовлетворительной, - сказал он.На особом контроле комитета находился и вопрос обращения с безнадзорными животными. В прошлом году было отловлено 7 тысяч собак, почти 2 тысячи из них сейчас находятся в приютах, более 1600 собакам удалось найти хозяев. На нерадивых хозяев за неправильное содержание и самовыгул животных составлено более тысячи протоколов и наложено штрафов на общую сумму 2,5 млн рублей.Важные итоги совместной работы с безнадзорными животными озвучил замначальника Управления ветеринарии РБ Дмитрий Калугин.- Мы провели с комитетом более 40 рейдов по пресечению нарушений. Данную практику мы направили для использования в других районах, муниципальных образованиях Бурятии. Это помогло нам сократить обращаемость граждан за антирабической помощью. Раньше у нас было порядка трёх тысяч обращений в год, сейчас их удалось сократить до тысячи, - сказал Дмитрий Калугин.Свое мнение о работе комитета высказал и председатель профильного комитета горсовета.- Работа комитета в минувшем году действительно заслуживает самые высокие оценки. Говорю это искренне, считаю, что комитету и всем подведомственным структурам удалось не только закрепить достижения прошлых лет, но и добиться новых результатов. Новые полномочия, новые задачи – они успешно решаются. Причём, в условиях очень ограниченных ресурсов. Умение грамотно распределить ресурсы – это сейчас отличительная черта, - отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.Мэр Улан-Удэ обозначил ряд задач, которые предстоит решать комитету в 2023 году. В частности, Игорь Шутенков поручил руководству комитета создать у себя структуру, которая будет отвечать за перевод домов на электроотопление.- Нужно определиться с оператором работ и стать непосредственно координатором, исполнителем. Это - новые вызовы, новые задачи, каждый год какая-то новая задача добавляется комитету, это самое сложное и тяжелое, но делать надо, - поручил мэр.В итоге участники совещания дали высокую оценку деятельности комитета и признали его работу удовлетворительной.Фото: мэрия Улан-Удэ