Политика и власть 01.03.2023 в 10:57

Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки

Даже в условиях дефицита бюджета коммунальщики находят возможности для развития
A- A+
Текст: Константин Воронов
Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки
В администрации Улан-Удэ подвели итоги работы Комитета городского хозяйства и Управления муниципальной жилищной инспекции за 2022 год. В совещании приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители правительства Бурятии, депутаты горсовета, руководители структурных подразделений администрации города.

- Комитет городского хозяйства и структурные подразделения не ограничиваются рамками достигнутого, даже в условиях дефицита нашего городского бюджета находят возможности развития всего нашего коммунального комплекса. У нас появилась плитка своего производства, скоро подрастут наши первые саженцы после восстановления питомника. Очень хорошо работают разработанные нашими учеными, студентами и «Горсветом» грунтовые светофоры, они тоже изменили жизнь в нашем городе. Благодаря продуманным организационным решениям при том же уровне финансирования удалось увеличить объем ямочного ремонта дорог, межквартальных проездов, - отметил в своем выступлении мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Одним из главных направлений работы комитета в 2022 году была подготовка к прохождению отопительного сезона. В общей сложности на эти цели направили более 860 млн рублей. Коммунальные службы заменили почти 3,5 км водопроводных, свыше 370 м канализационных и почти 10 км тепловых сетей в городе.

- Благодаря этому удалось снизить число технологических аварий на сетях на 22%, а количество жалоб от жителей на низкую температуру уменьшилось на 35%, - отметил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Для постоянного контроля за параметрами теплоснабжения установили четыре дополнительных «датчика контроля» в котельных военных городков.

- Эти четыре «точки» дали нам своевременную информацию о прохождении отопительного сезона в военных городках. Мы вовремя узнавали о тех проблемах, которые там возникали, и вовремя на них реагировали, - сказал Сергей Гашев.

Благодаря системе мониторинга теперь коммунальщики в режиме реального времени получают информацию с 26 объектов теплоснабжения города – котельных и тепловых узлов, на которых смонтированы датчики давления и температуры.

Помимо ежегодной работы по ремонту коммунальных сетей были предприняты шаги по кардинальному изменению участков существующей инженерной инфраструктуры. В частности, по заявке, подготовленной Комитетом городского хозяйства, были выделены средства на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод, включая закрытие четырех котельных, на сумму 1,1 млрд рублей.

Замминистра строительства и модернизации ЖКК РБ Евгений Поляков отметил результаты работы Комитета городского хозяйства.

- Работа видна, работа положительная. Огромное спасибо работникам городского хозяйства за то, что вы делаете. Считаю, что работу комитета необходимо признать удовлетворительной, - сказал он.

На особом контроле комитета находился и вопрос обращения с безнадзорными животными. В прошлом году было отловлено 7 тысяч собак, почти 2 тысячи из них сейчас находятся в приютах, более 1600 собакам удалось найти хозяев. На нерадивых хозяев за неправильное содержание и самовыгул животных составлено более тысячи протоколов и наложено штрафов на общую сумму 2,5 млн рублей.

Важные итоги совместной работы с безнадзорными животными озвучил замначальника Управления ветеринарии РБ Дмитрий Калугин.

- Мы провели с комитетом более 40 рейдов по пресечению нарушений. Данную практику мы направили для использования в других районах, муниципальных образованиях Бурятии. Это помогло нам сократить обращаемость граждан за антирабической помощью. Раньше у нас было порядка трёх тысяч обращений в год, сейчас их удалось сократить до тысячи, - сказал Дмитрий Калугин.

Свое мнение о работе комитета высказал и председатель профильного комитета горсовета.

- Работа комитета в минувшем году действительно заслуживает самые высокие оценки. Говорю это искренне, считаю, что комитету и всем подведомственным структурам удалось не только закрепить достижения прошлых лет, но и добиться новых результатов. Новые полномочия, новые задачи – они успешно решаются. Причём, в условиях очень ограниченных ресурсов. Умение грамотно распределить ресурсы – это сейчас отличительная черта, - отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.

Мэр Улан-Удэ обозначил ряд задач, которые предстоит решать комитету в 2023 году. В частности, Игорь Шутенков поручил руководству комитета создать у себя структуру, которая будет отвечать за перевод домов на электроотопление.

- Нужно определиться с оператором работ и стать непосредственно координатором, исполнителем. Это - новые вызовы, новые задачи, каждый год какая-то новая задача добавляется комитету, это самое сложное и тяжелое, но делать надо, - поручил мэр.

В итоге участники совещания дали высокую оценку деятельности комитета и признали его работу удовлетворительной.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
мэрия

Все новости

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
01.03.2023 в 11:33
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
01.03.2023 в 11:07
Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки
01.03.2023 в 10:57
В Бурятии сгорели два дома
01.03.2023 в 10:15
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
01.03.2023 в 10:08
У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»
01.03.2023 в 09:52
В Монголии начали реабилитировать участников спецоперации
01.03.2023 в 09:33
В Бурятии выявлен очаг бешенства
01.03.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
Доброволец из района Бурятии погиб в Украине
У Александра Потрачкова остался маленький сын, названный в его честь
28.02.2023 в 14:19
В Бурятии участников спецоперации освободили от уплаты транспортного налога
Остальным автомобилистам придется платить больше – от 4 до 26 процентов
28.02.2023 в 14:00
Хурал Бурятии утвердил аудитора Счетной палаты
Полномочия Евгения Убеева продлены еще на 6 лет
28.02.2023 в 13:35
В Бурятии запретили продажу сжиженного газа детям
О новом законе рассказала детский омбудсмен республики
28.02.2023 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru