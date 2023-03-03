Политика и власть 03.03.2023 в 13:14

Лесовод из Бурятии погиб в Украине

Сотрудники лесного хозяйства соболезнует родным и близким Олега Иванова
A- A+
Текст: Алена Завывалова
Лесовод из Бурятии погиб в Украине

В Республиканском агентстве лесного хозяйства с прискорбием сообщают о гибели Иванова Олега Сергеевича – работника по прозвищу «солдат» с Иволгинского лесхоза.

Он родился в селе Колобки Иволгинского района в 1977 году. Окончил среднюю школу, отслужил в армии. В 2000 году в звании старшины участвовал в боевых действиях в Северокавказком регионе. После боевых действий, Олег Сергеевич вернулся на родину и решил связать свою жизнь с лесным хозяйством. Окончил Бурятский лесопромышленный колледж и стал специалистом лесного и лесопаркового хозяйства. Вскоре стал работать в Иволгинском лесхозе лесоводом.

«Олег Сергеевич отводил лесосеки, восстанавливал погибшие леса, не раз проявлял мужество и стойкость в борьбе с огненной стихией. Коллеги рассказывают, что даже в критические моменты он сохранял ясность ума и решительность, всей душой болел за лесное достояние республики. Он тушил лесные пожары не только в Иволгинском районе – вместе с группой объездил всю республику, оказывая помощь в тушении. Каждый, кто встречал Олега Сергеевича, запоминал его очень добрым и отзывчивым человеком, товарищем, на которого можно было положиться»,

 - рассказывают в РАЛХ.
В июне прошлого года Олег Сергеевич отправился добровольцем на СВО.

«Весть о его кончине 7 февраля при выполнении боевых задач поселила в наших сердцах скорбь. Мать потеряла сына, четыре сестры и младший брат остались без брата, а мы – без товарища и верного друга. Коллектив Республиканского агентства лесного хозяйства, лесхозов и лесничеств выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами»,

 - высказываются коллеги Олега Иванова.

Похороны состоятся 3 марта в селе Колобки Иволгинского района.


Фото: РАЛХ

Теги
некролог Украина СВО добровольцы

Все новости

В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом
03.03.2023 в 14:16
В Бурятии сельская молодежь похитила и жестоко мучила должника
03.03.2023 в 13:57
Власти Бурятии заменят некорректные вывески
03.03.2023 в 13:43
Лесовод из Бурятии погиб в Украине
03.03.2023 в 13:14
Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами
03.03.2023 в 12:57
В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»
03.03.2023 в 12:21
В Улан-Удэ проверят «управляшку» после инцидента с падением снега на ребенка
03.03.2023 в 12:09
В районе Бурятии воспламенился жилой дом
03.03.2023 в 11:50
В Улан-Удэ пассажиры новых автобусов смогут послушать истории о Бурятии
03.03.2023 в 11:45
В Бурятии несовершеннолетний изготавливал наркотики в общежитии
03.03.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Улан-Удэ собак будут отгонять от школьных территорий
Мэр поручил детально отработать со всеми школами вопрос безопасности детей
03.03.2023 в 09:46
В районе Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим в Украине
Виктора Петрова посмертно наградили орденом Мужества
02.03.2023 в 17:49
Новые люди дадут бой бедности в Бурятии
Партия намерена получить максимум мандатов в Хурале
02.03.2023 в 15:56
Мобилизованный уроженец Бурятии погиб на СВО
Вячеслав Бадмаев служил во взводе снайперов
02.03.2023 в 12:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru