Лесовод из Бурятии погиб в Украине

В Республиканском агентстве лесного хозяйства с прискорбием сообщают о гибели Иванова Олега Сергеевича – работника по прозвищу «солдат» с Иволгинского лесхоза.

Он родился в селе Колобки Иволгинского района в 1977 году. Окончил среднюю школу, отслужил в армии. В 2000 году в звании старшины участвовал в боевых действиях в Северокавказком регионе. После боевых действий, Олег Сергеевич вернулся на родину и решил связать свою жизнь с лесным хозяйством. Окончил Бурятский лесопромышленный колледж и стал специалистом лесного и лесопаркового хозяйства. Вскоре стал работать в Иволгинском лесхозе лесоводом.

«Олег Сергеевич отводил лесосеки, восстанавливал погибшие леса, не раз проявлял мужество и стойкость в борьбе с огненной стихией. Коллеги рассказывают, что даже в критические моменты он сохранял ясность ума и решительность, всей душой болел за лесное достояние республики. Он тушил лесные пожары не только в Иволгинском районе – вместе с группой объездил всю республику, оказывая помощь в тушении. Каждый, кто встречал Олега Сергеевича, запоминал его очень добрым и отзывчивым человеком, товарищем, на которого можно было положиться»,

- рассказывают в РАЛХ.



В июне прошлого года Олег Сергеевич отправился добровольцем на СВО.

«Весть о его кончине 7 февраля при выполнении боевых задач поселила в наших сердцах скорбь. Мать потеряла сына, четыре сестры и младший брат остались без брата, а мы – без товарища и верного друга. Коллектив Республиканского агентства лесного хозяйства, лесхозов и лесничеств выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами»,

- высказываются коллеги Олега Иванова.



Похороны состоятся 3 марта в селе Колобки Иволгинского района.





Фото: РАЛХ