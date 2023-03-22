Политика и власть 22.03.2023 в 15:47
Мэр Улан-Удэ: Год был насыщен значимыми событиями
Игорь Шутенков отчитался о своей работе на сессии горсовета
Текст: Константин Воронов
22 марта на сессии горсовета мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отчитался о результатах своей работы и администрации города за 2022 год и определил основные задачи на 2023 год.
- Отчетный год был насыщен значимыми событиями для каждого из нас и для страны в целом. С самого начала года мы продолжили работу по строительству и модернизации инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной городской среды. Приступили к реализации запланированных на 2022 год мероприятий, заключили соглашения и контракты по новым объектам, обозначили пути решения по поиску дополнительных источников финансирования, - сказал Игорь Шутенков.
В феврале было объявлено о начале специальной военной операции, что сказалось на работе всех структурных подразделений администрации города. Создан и работает Штаб по обеспечению функционирования отраслей экономики в условиях санкций.
- Несмотря на сложившиеся в дальнейшем непростые экономические условия, уровень выполнения обязательств перед горожанами не снижен. Более того, мы наращиваем темпы и объемы работ. И у нас есть положительные результаты практически во всех сферах, - подчеркнул мэр.
В прошлом году доходы бюджета впервые превысили 21 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 631 млн рублей или 13%. Расходы составили более 22 млрд рублей. Учитывая недостаточность собственных доходов, для решения первоочередных задач города введен дефицит бюджета и привлечены кредитные ресурсы. Объем муниципального долга на начало года составил 4,3 млрд рублей. Большую часть долга составляют бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых.
Игорь Шутенков также отметил, что в 2022 году экономика города в условиях санкций продолжала работать и развиваться. Объем отгруженных товаров собственного производства в размере 184,2 млрд рублей не снижен и даже вырос на 22,5% к 2021 году.
В Улан-Удэ было продолжено исполнение указов президента России по реализации национальных проектов и государственных программ. Общий объем финансирования по шести нацпроектам составил 6,4 млрд рублей, это в 2 раза выше, чем в 2021 году.
В целом 2022 год - это год строительства большого количества важных объектов в столице Бурятии. Открыт новый стационар онкодиспансера, Центр ядерной медицины, Центр спортивных единоборств «Патриот». Продолжается строительство третьего моста через Уду, Ледового дворца на территории ФСК, театра Ульгэр, пансионата для пожилых людей в мкрн Светлый.
Открыты пять новых детских садов, открыта самая большая школа на Дальнем Востоке №8, отремонтировано более 30 км дорог, 53 двора, благоустроены 13 территорий по проекту «1000 дворов Дальнего Востока», реконструированы 22 спортивные площадки, построены 25 новых. Завершается строительство магистральных сетей водоснабжения на юго-западе, началась прокладка более 18 км сетей в левобережной части города, на Верхней Березовке начато строительство 9 км централизованных сетей холодного водоснабжения и др.
Благодаря решению президента России и поддержке главы Бурятии муниципальный автопарк пополнился на 124 автобуса - 59 больших и 65 средних. Сегодня они уже выходят на городские маршруты.
Также по поручению президента РФ на средства нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение озера Байкал» идет масштабная реконструкции правобережных очистных сооружений.
- В прошлом году был сделан серьезный шаг в решении проблем грязного воздуха. Распоряжением правительства Российской Федерации Улан-Удэ включен в приоритетный перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы. Это решение позволит городу участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух», - сказал мэр.
Сейчас за счет регионального бюджета ведутся работы по проектированию реконструкции электросетевого комплекса для перевода домов на электроотопление. На эти цели из бюджета РБ направлено 220 млн рублей.
Концептуальный мастер-план дальнейшего развития Улан-Удэ был признан одним из лучших, войдя в тройку городов Дальнего Востока по степени готовности. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Бурятию в марте дал поручение правительству России утвердить комплексный план развития Улан-Удэ с источниками финансирования и сроками реализации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Отчетный год был насыщен значимыми событиями для каждого из нас и для страны в целом. С самого начала года мы продолжили работу по строительству и модернизации инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной городской среды. Приступили к реализации запланированных на 2022 год мероприятий, заключили соглашения и контракты по новым объектам, обозначили пути решения по поиску дополнительных источников финансирования, - сказал Игорь Шутенков.
В феврале было объявлено о начале специальной военной операции, что сказалось на работе всех структурных подразделений администрации города. Создан и работает Штаб по обеспечению функционирования отраслей экономики в условиях санкций.
- Несмотря на сложившиеся в дальнейшем непростые экономические условия, уровень выполнения обязательств перед горожанами не снижен. Более того, мы наращиваем темпы и объемы работ. И у нас есть положительные результаты практически во всех сферах, - подчеркнул мэр.
В прошлом году доходы бюджета впервые превысили 21 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 631 млн рублей или 13%. Расходы составили более 22 млрд рублей. Учитывая недостаточность собственных доходов, для решения первоочередных задач города введен дефицит бюджета и привлечены кредитные ресурсы. Объем муниципального долга на начало года составил 4,3 млрд рублей. Большую часть долга составляют бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых.
Игорь Шутенков также отметил, что в 2022 году экономика города в условиях санкций продолжала работать и развиваться. Объем отгруженных товаров собственного производства в размере 184,2 млрд рублей не снижен и даже вырос на 22,5% к 2021 году.
В Улан-Удэ было продолжено исполнение указов президента России по реализации национальных проектов и государственных программ. Общий объем финансирования по шести нацпроектам составил 6,4 млрд рублей, это в 2 раза выше, чем в 2021 году.
В целом 2022 год - это год строительства большого количества важных объектов в столице Бурятии. Открыт новый стационар онкодиспансера, Центр ядерной медицины, Центр спортивных единоборств «Патриот». Продолжается строительство третьего моста через Уду, Ледового дворца на территории ФСК, театра Ульгэр, пансионата для пожилых людей в мкрн Светлый.
Открыты пять новых детских садов, открыта самая большая школа на Дальнем Востоке №8, отремонтировано более 30 км дорог, 53 двора, благоустроены 13 территорий по проекту «1000 дворов Дальнего Востока», реконструированы 22 спортивные площадки, построены 25 новых. Завершается строительство магистральных сетей водоснабжения на юго-западе, началась прокладка более 18 км сетей в левобережной части города, на Верхней Березовке начато строительство 9 км централизованных сетей холодного водоснабжения и др.
Благодаря решению президента России и поддержке главы Бурятии муниципальный автопарк пополнился на 124 автобуса - 59 больших и 65 средних. Сегодня они уже выходят на городские маршруты.
Также по поручению президента РФ на средства нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение озера Байкал» идет масштабная реконструкции правобережных очистных сооружений.
- В прошлом году был сделан серьезный шаг в решении проблем грязного воздуха. Распоряжением правительства Российской Федерации Улан-Удэ включен в приоритетный перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы. Это решение позволит городу участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух», - сказал мэр.
Сейчас за счет регионального бюджета ведутся работы по проектированию реконструкции электросетевого комплекса для перевода домов на электроотопление. На эти цели из бюджета РБ направлено 220 млн рублей.
Концептуальный мастер-план дальнейшего развития Улан-Удэ был признан одним из лучших, войдя в тройку городов Дальнего Востока по степени готовности. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Бурятию в марте дал поручение правительству России утвердить комплексный план развития Улан-Удэ с источниками финансирования и сроками реализации.
- Огромная благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову, правительству республики и депутатам Народного Хурала за всестороннюю поддержку города. Спасибо, уважаемые депутаты городского совета, за конструктивную совместную работу. Только вместе, единой командой, сплотившись, мы решим поставленные задачи, - сказал в заключении мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ