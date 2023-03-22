Мэр Улан-Удэ: Год был насыщен значимыми событиями

- Огромная благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову, правительству республики и депутатам Народного Хурала за всестороннюю поддержку города. Спасибо, уважаемые депутаты городского совета, за конструктивную совместную работу. Только вместе, единой командой, сплотившись, мы решим поставленные задачи, - сказал в заключении мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.









































22 марта на сессии горсовета мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отчитался о результатах своей работы и администрации города за 2022 год и определил основные задачи на 2023 год.- Отчетный год был насыщен значимыми событиями для каждого из нас и для страны в целом. С самого начала года мы продолжили работу по строительству и модернизации инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной городской среды. Приступили к реализации запланированных на 2022 год мероприятий, заключили соглашения и контракты по новым объектам, обозначили пути решения по поиску дополнительных источников финансирования, - сказал Игорь Шутенков.В феврале было объявлено о начале специальной военной операции, что сказалось на работе всех структурных подразделений администрации города. Создан и работает Штаб по обеспечению функционирования отраслей экономики в условиях санкций.- Несмотря на сложившиеся в дальнейшем непростые экономические условия, уровень выполнения обязательств перед горожанами не снижен. Более того, мы наращиваем темпы и объемы работ. И у нас есть положительные результаты практически во всех сферах, - подчеркнул мэр.В прошлом году доходы бюджета впервые превысили 21 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 631 млн рублей или 13%. Расходы составили более 22 млрд рублей. Учитывая недостаточность собственных доходов, для решения первоочередных задач города введен дефицит бюджета и привлечены кредитные ресурсы. Объем муниципального долга на начало года составил 4,3 млрд рублей. Большую часть долга составляют бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых.Игорь Шутенков также отметил, что в 2022 году экономика города в условиях санкций продолжала работать и развиваться. Объем отгруженных товаров собственного производства в размере 184,2 млрд рублей не снижен и даже вырос на 22,5% к 2021 году.В Улан-Удэ было продолжено исполнение указов президента России по реализации национальных проектов и государственных программ. Общий объем финансирования по шести нацпроектам составил 6,4 млрд рублей, это в 2 раза выше, чем в 2021 году.В целом 2022 год - это год строительства большого количества важных объектов в столице Бурятии. Открыт новый стационар онкодиспансера, Центр ядерной медицины, Центр спортивных единоборств «Патриот». Продолжается строительство третьего моста через Уду, Ледового дворца на территории ФСК, театра Ульгэр, пансионата для пожилых людей в мкрн Светлый.Открыты пять новых детских садов, открыта самая большая школа на Дальнем Востоке №8, отремонтировано более 30 км дорог, 53 двора, благоустроены 13 территорий по проекту «1000 дворов Дальнего Востока», реконструированы 22 спортивные площадки, построены 25 новых. Завершается строительство магистральных сетей водоснабжения на юго-западе, началась прокладка более 18 км сетей в левобережной части города, на Верхней Березовке начато строительство 9 км централизованных сетей холодного водоснабжения и др.Благодаря решению президента России и поддержке главы Бурятии муниципальный автопарк пополнился на 124 автобуса - 59 больших и 65 средних. Сегодня они уже выходят на городские маршруты.Также по поручению президента РФ на средства нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение озера Байкал» идет масштабная реконструкции правобережных очистных сооружений.- В прошлом году был сделан серьезный шаг в решении проблем грязного воздуха. Распоряжением правительства Российской Федерации Улан-Удэ включен в приоритетный перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы. Это решение позволит городу участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух», - сказал мэр.Сейчас за счет регионального бюджета ведутся работы по проектированию реконструкции электросетевого комплекса для перевода домов на электроотопление. На эти цели из бюджета РБ направлено 220 млн рублей.Концептуальный мастер-план дальнейшего развития Улан-Удэ был признан одним из лучших, войдя в тройку городов Дальнего Востока по степени готовности. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Бурятию в марте дал поручение правительству России утвердить комплексный план развития Улан-Удэ с источниками финансирования и сроками реализации.Фото: мэрия Улан-Удэ