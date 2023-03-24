«Верим. Можем. Сделаем»

Вчера премьер-министр правительства России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства и ответил на вопросы парламентских фракций. Он рассказал о том, как страна справилась с беспрецедентными санкциями со стороны США и Европы и о том, как будет развиваться страна дальше.«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ», - отметил в начале своего выступления председатель правительства России.Но сломить экономику страны не удалось: Михаил Мишустин подробно рассказал о тех мерах, которые были предприняты правительством РФ, чтобы этого не допустить. На прямую поддержу экономики из бюджета и Фонда национального благосостояния России было выделено более полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования — еще почти четыре триллиона. Это позволило предприятиям России освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек.«Важно обеспечивать устойчивость экономического роста и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели. Уверен, что совместными усилиями с правительством мы достигнем успеха» – прокомментировал отчет отметил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.Важнейшей частью в отчете Михаила Мишустина являлась социальная сфера. Премьер-министр рассказал о том, что в прошлом году в стране было построено больше 270 больниц и поликлиник, 240 детских садов, 250 новых школ. Увеличены размеры различных социальных выплат, пенсий, выросла сумма материнского капитала. Правительством также ведется огромная работа по поддержке нашей армии и военнослужащих.«Считаю важным, что правительство приступило к созданию специального госфонда для поддержки участников спецоперации и членов их семей. Его главной задачей будет не только адресная поддержка ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, но и содействие их трудоустройству, получению образования», - отметил на своей странице в ВК депутат Вячеслав Дамдинцурунов.В своем комментарии Вячеслав Дамдинцурунов перечислил ключевые задачи правительства на 2023 год. Это расширение взаимодействия с дружественными странами, укрепление технологического и финансового суверенитета страны, опережающее развитие инфраструктуры, повышение благосостояния граждан.«Верим. Можем. Сделаем», - подытожил Вячеслав Дамдинцурунов.Фото: «Номер один»