В Бурятии обсудили развитие российско-монгольского сотрудничества

В Улан-Удэ прошло очередное заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству, которая является частью большой российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы расширения сотрудничества.«Актуальность развития двухстороннего взаимодействия на межрегиональном уровне показывает участие в сегодняшнем заседании представительных делегаций – более 80 человек», - отметил российский сопредседатель подкомиссий Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития России.Со стороны РФ были представители восьми федеральных министерств и ведомств, шести регионов страны, парламента России, предприниматели. Монголию представляли несколько губернаторов аймаков, посланцы ряда министерств страны, предприниматели. Возглавляла их министр г-жа Булгантуяа, глава национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска Монголии.Товарооборот между странами растет. По итогам прошлого года рост составил почти 42%, достигнув 2,6 млрд долларов. За январь текущего года товарооборот вырос еще на 25%. «Монголия – это стратегический и очень важный торговый партнер. Ожидаем, что к концу этого года показатель достигнет исторического максимума в 3 млрд долларов», - отметил Дмитрий Вольвач.Значимые позиции на рынке Монголии занимает российская минеральная продукция, продовольствие, машины и оборудование, металлы, продукция химпрома России.Россия и Монголия уделяют большое внимание развитию межрегионального сотрудничества. Торговые связи с Монголией поддерживают более 70 регионов России. «Одним из ключевых направлений партнерства может стать экономический коридор «Енисейская Сибирь - Монголия – Китай» для осуществления трансграничных перевозок», - выступил Дмитрий Вольвач, указав на активную позицию иркутских предприятий в усилении совместной работы с Монголией.Среди сфер, которые необходимо развивать странам – взаимодействие малого и среднего бизнеса, завершение модернизации пунктов пропуска, развитие платежной системы «МИР», таможенная координация, развитие «Улан-Баторской железной дороги», новый газопровод «Сила Сибири-2» через Монголию, развитие связей с Евразийским экономическим союзом и др. Относительно газопровода президент России ранее уже дал поручение Газпрому предусмотреть ответвление от основной трубы до Улан-Удэ. После визита лидера КНР в Россию сообщалось, что проект продвигается и в ближайшее время начнется строительство.Со своей стороны, г-жа Булгантуяа тоже подчеркнула усиление взаимодействия между странами.Она констатировала, что за последний год значительно активизировалось межрегиональное сотрудничество. «Состоялись визиты делегаций двух больших регионов России. Также в Бурятии прошли торговые ярмарки, экономический форум. Активно идет обмен между представителями госструктур, предпринимателями», - в частности, сказала она.На этом фоне в соседней стране усилили внимание к развитию своих пунктов пропуска.Представитель Монголии подтвердила динамичное увеличение товарооборота, напомнила собравшимся о росте российско-монгольского туризма и других сторонах. Традиционно, на рынок России поступает монгольское мясо и мясопродукты, кашемир, изделия из кожи, определенная часть продукции горнодобывающей промышленности страны. Монгольская сторона указала на новые реалии международных отношений, в которых сейчас живет мир.«Появляется хорошая возможность для российской стороны для поиска новых рынков, а для монгольской – для увеличения объема экспорта в Россию», - высказала уверенность г-жа Булгантуяа, призвав содействовать устранению в торговле с дружественными странами барьеров.Разумеется, помимо устранения упомянутых барьеров для стимулирования торгово-экономического сотрудничества эффективны и другие механизмы. Положительное впечатление на монголов произвела, к примеру, ярмарка, которая проведена в Улан-Удэ в честь Белого месяца. «Она очень хорошо себя показала», - отметила г-жа Булгантуяа.На рынке Монголии выросло присутствие российского бизнеса из сфер промышленности, строительства и сельхозпроизводства. Россиян призвали создавать совместные предприятия, чтобы экспортировать продукцию на рынки третьих стран.Бурятия по праву считается регионом с высоким уровнем отношений с Монголией. «Мы знаем, уважаемый Алексей Самбуевич, как много вы делаете для развития российско-монгольских отношений», - сказал Дмитрий Вольвач.Глава республики Алексей Цыденов в своем выступлении рассказал о главных направлениях взаимодействия. С аймаками подписываются соглашения о сотрудничестве. В рамках монгольской программы «Миллиард деревьев» в Монголию экспортируются саженцы.«В 2023 году Республика Бурятия по договоренности с губернатором Селенгинского аймака за свой счет высадит на территории аймака аллею хвойных деревьев», - выступил глава республики. Он рассказал о туризме, пригласил монголов на буддийский форум, на празднование 100-летия образования республики, доложил о возможностях для монголов медицинского туризма в Бурятию, о монгольских студентах в Бурятии.Необычный бизнес-проект прорабатывает Бурятия с сопредельной Монголией. В стране степей планируется построить свинокомплекс.«С 2022 года Бурятия начала поставку свинины в Монголию», - рассказал Алексей Цыденов на международной российско-монгольской встрече, состоявшейся в Улан-Удэ.С интересом участники заседания выслушали информацию о том, что достигнута договоренность о том, что Бурятия с монгольской стороной создаст совместный свинокомплекс.«Большой свинокомплекс планируется построить на территории Монголии. Продукция этого свинокомплекса в первую очередь ориентирована на рынок Китая», - подчеркнул глава Бурятии.Одним словом, развитие отношений между Россией и Монголией идет системно. Многое сделано, и есть хорошие перспективы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии