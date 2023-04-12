Спринтерский прорыв Василия Смолина

Главу Бичурского района Василия Смолина можно сравнить со спортсменом, преодолевающим марафонскую дистанцию со спринтерской скоростью. В сентябре 2018 года вместе с единомышленниками из местного Союза молодежи «Развитие» он победил на выборах в райсовет. В ноябре выиграл предварительное голосование и стал кандидатом на пост главы района от партии «Единая Россия». А на исходе декабря одержал уверенную победу на выборах.«У района новый этап, и я уверен, что он будет эффективным, интенсивным и результативным. Вы на себе это почувствуете. Все у вас в руках», – напутствовал в 2018 году бичурян и нового главу муниципалитета Алексей Цыденов.Сегодня за плечами Василия Смолина четыре года руководства Бичурским районом. Срок полномочий короче, чем у большинства его коллег. Зато эти годы стали по-настоящему прорывными, в корне изменив ситуацию в одном из самобытных и ярких районов Бурятии.- Сдержать отток молодежи и профессионалов. Многие из тех, кто уже планировал отъезд, почувствовали себя востребованными, нужными малой родине и остались. Сложилась большая команда инициативных людей, готовых с полной самоотдачей работать для будущего Бичурского района. Речь не только об администрации и части депутатского корпуса. Вносят свой вклад в развитие молодые и опытные предприниматели, коллективы АПК, строители, дорожники, педагоги, работники культуры – специалисты всех отраслей.Мы создали целый комплекс инструментов для того, чтобы помочь жителям реализовать свои идеи, деловую инициативу. Несколько лет подряд проводим молодежный форум экономических и социальных проектов «Бичура – территория развития». Он открыл нам совершенно новые возможности, потенциал. Например, предприниматель Маргарита Акатова создала швейный цех, который успешно реализует свою продукцию на маркетплейсе Wildberries. В процессе работы она выделила новую целевую аудиторию и разрабатывает линию одежды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.При поддержке районного бюджета открыто три цеха по производству мясных полуфабрикатов, тротуарной плитки, реализован проект по расширению производства хлеба и хлебобулочных изделий.Сельские товаропроизводители активно используют возможности грантовых программ «Агростартап», «Семейная ферма», «Развитие материально-технической базы СПоК». 15 фермерских хозяйств Бичурского района получили гранты на общую сумму 48,2 млн рублей.За четыре года нашим аграриям оказана государственная поддержка на сумму более 380 млн рублей. На бичурских полях появились новые энергонасыщенные тракторы производства АО «Петербургский тракторный завод» К-735М, К-742М, зерноуборочные комбайны «Вектор-410». Возвращаются в сельхозоборот ранее заброшенные земли. В 2022 году собран рекордный урожай зерновых - 26,9 тыс. тонн. Это на 18,9 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Бичурский район с 2019 года уверенно держит лидерство по валовому сбору зерновых в Бурятии.Владельцам ЛПХ, сдающим молоко на переработку нашему Бичурскому маслозаводу, помогаем субсидиями. Их получателями стали 480 сдатчиков молока, сумма выплат им составила свыше 2,725 млн рублей.- Доходы районного бюджета за четыре года выросли почти в два раза. Создано 536 рабочих мест, что, естественно, влияет на собираемость НДФЛ, одного из значимых источников пополнения местной казны. В Бичурский район зашли крупные торговые сети: «Титан», «Абсолют», «Барис», «Светофор» и другие. А это не только прибавка в доходах районного бюджета, но и здоровая конкуренция, побуждающая бороться за потребителя, в том числе и доступностью цен.Но основным фактором является участие Бичурского района в национальных проектах, федеральных и дальневосточных программах. С первых же месяцев 2019 года мы начали двигаться в этом направлении при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова. Огромную работу проделал комитет по развитию инфраструктуры под руководством Артема Митапова. Неоценимую помощь оказывает наш земляк Валерий Доржиев.В результате общих усилий построен ФСК «Планета спорта», капитально отремонтирован районный Дом культуры, где появился современный кинозал, а также сельские клубы в шести поселениях, целый ряд школ и детских садов. Появились новые модульные ФАПы, обеспеченные медицинскими кадрами. По программе «1000 дворов» построено 11 детских игровых и спортивных площадок.И, наконец, недавнее радостное событие – завершение строительства нового здания Детской школы искусств в райцентре. Несмотря на все сложности, работы выполнены в срок. Планируем торжественное открытие ДШИ в дни празднования 300-летия Бичуры.- Мы обязаны проводить торги для определения подрядчиков. Таков закон. И вот, представьте, заходит в качестве участника торгов некая фирма из другого региона. Предлагает наименьшую цену за свои услуги. Все ее имущество – компьютер и авторучка. Ничего строить сама эта фирма не собирается. Рассчитывает нанять субподрядчиков из числа местных компаний, оставив себе маржу 5–10%. Но ни наших погодных условий, ни рынка строительных материалов и услуг «фирма с авторучкой» толком не знает. В итоге не укладывается в сроки.Подобное происходит не только у нас, а по многим районам и регионам. Заказчик расторгает договор, но наверстать время можно лишь в том случае, если повезет с новым подрядчиком.Так было и со строительством ДШИ. Мы смогли найти достойного нового подрядчика – компанию, специалисты которой имеют опыт успешного выполнения подрядов Минобороны РФ. За четыре зимних месяца новое здание школы искусств сдано под ключ.- Мы всегда закладываем на это средства в проекты. Для оснащения ДШИ дополнительная сумма собрана самими бичурянами. Настолько нужен и важен людям этот объект.Сегодня у нас есть возможность оперативно решать вопросы обеспечения образовательных учреждений Бичурского района учебным, спортивным инвентарем. Нужны только их заявки. Если отдельные руководители заявок не подают из каких-то непонятных мне соображений, то родителям учащихся стоит им адресовать все вопросы. Не может же администрация района вести поштучный учет, к примеру, мячей или стульев в школах. Должна быть инициатива с мест. А возможности, повторюсь, есть.- Есть основа, стержень – республиканская дорога «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Ее реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Финансирование и ход работ находятся под постоянным личным контролем главы Бурятии Алексея Цыденова. На эту, образно говоря, связующую нить мы нанизываем местные дорожные проекты.Общая протяженность муниципальных дорог – свыше 500 км. Большинство из них - с грунтовым покрытием. Поэтому власти и жители района очень признательны главе Бурятии Алексею Цыденову за дополнительное финансирование из республиканского бюджета. За четыре года получено из средств дорожного фонда 139,1 млн рублей. В том числе на приобретение спецтехники: универсальной комбинированной дорожной машины на базе шасси «КамАЗ», грейдера, погрузчика «Болдар», установки для изготовления асфальто-бетонной смеси «Бецена». Оформлены лицензии на добычу гравия для отсыпки дорог.- Это стало возможным после включения нашего района в состав территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». К нам основательно зашел крупный инвестор – компания «Мясооптторг» – с проектом развития мясного животноводства, инвестициями в размере 4 млрд рублей и созданием 350 новых рабочих мест.Компания «Хевел», уже построившая в Бичуре солнечную электростанцию, намерена продолжить работу в районе. Следующий, еще более мощный объект энергогенерации будет возведен за селом Малый Куналей.Об инвестиционной привлекательности Бичурского района говорит такой факт. Недавно произошел пожар на производстве и складах готовой продукции компании «Восток Плюс», признанной лучшим экспортером 2021 года среди промышленных предприятий малого и среднего бизнеса Бурятии. Руководство компании закупает новое оборудование взамен уничтоженного огнем, но уходить из нашего района не собирается.- Продолжить работу по развитию экономики, социальной сферы, транспортной инфраструктуры Бичурского района. Войти в федеральные программы и построить новые школы в селах Буй, Потанино, Шибертуй, пристрой к Бичурской школе № 3, спортзал Бичурской школы № 5.Необходимо провести берегоукрепление в райцентре. Восстановить поврежденные паводком 2020 года водозаборные сооружения Бичурской оросительной системы, чтобы обеспечить подачу воды на поля.Очистить район от мусора, как обещал в 2018 году. Часть свалок в сельских поселениях мы уже убрали. Полигон в Бичуре огородили, чтобы закрыть доступ скоту, предотвратить разнос отходов ветром за пределы отведенного участка. Но окончательным решением проблемы ТКО станет строительство мусороперерабатывающего завода. Проект предложен компанией «Эколайф». Он предусматривает переработку 100% отходов, включая пластик, стекло, макулатуру. Цеха сортировки и измельчения, производство домокомплектов из полистиролбетона, а также мини-ТЭЦ, где будут сжигаться оставшиеся отходы и вырабатываться тепло для картофелехранилища, тепличного комплекса.Предстоит провести публичные слушания по проекту очистных сооружений в Бичуре. Ранее их пришлось отложить из-за коронавируса.Будем наращивать строительство жилья для молодых семей, специалистов. Уже возводится двухквартирный дом, в планах еще шесть квартир.Работы много, и я рассчитываю на поддержку неравнодушных к будущему родного района земляков.Фото: из личного архива В. Смолина