Политика и власть 17.04.2023 в 16:37
У министра культуры Бурятии появились сразу два новых заместителя
Победителя конкурсного отбора Баира Турбянова в их числе не оказалось
Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначены сразу два новых заместителя министра культуры. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, первым заместителем министра - председателем Комитета культуры и искусств стала Анна Никитина. Ранее она возглавляла Центр создания креативных прототипов при Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
Анна Никитина окончила факультет художественного образования Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета, затем в Красноярском государственном художественном институте получила специальность по направлению «Станковая живопись» на академическом факультете. Член Союза художников России, постоянный участник республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.
- Сейчас очень большая нагрузка на культуру, потому что на культуре завязано все, в какую бы мы отрасль не посмотрели - везде вспоминаем о культуре. Многозадачность требует собранности, слаженности в работе и моя задача сейчас максимально быстро сориентироваться, понять все задачи и оперативно влиться в работу, чтобы я помогала всей команде, - сообщила Анна Никитина.
Заместителем министра – председателем Комитета по экономике и правовой работе стал Владимир Будацыренов, ранее возглавлявший отдел бюджетного планирования и целевых программ министерства.
Владимир Будацыренов в 2006 году окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация - экономист.
- Основное мое направление – это экономика, работа с бюджетом и правовая работа. Цели вижу те же самые, что и в предыдущей должности: осуществление полномочий министерства, бесперебойная работа республиканских и муниципальных учреждений культуры в плане финансирования, выполнение майских указов Президента, показателей по национальному проекту «Культура». Ежегодно, стопроцентно они выполняются. Постараюсь оправдать оказанное доверие министра и главы республики, - сказал Владимир Будацыренов.
Напомним, в январе этого года в Бурятии победителем конкурсного отбора на пост первого заместителя министра культуры был признан директор Колледжа искусств в Улан-Удэ Баир Турбянов. Однако, по информации «Номер один», окончательного согласования на новую должность он по каким-то причинам не получил.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Анна Никитина окончила факультет художественного образования Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета, затем в Красноярском государственном художественном институте получила специальность по направлению «Станковая живопись» на академическом факультете. Член Союза художников России, постоянный участник республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.
- Сейчас очень большая нагрузка на культуру, потому что на культуре завязано все, в какую бы мы отрасль не посмотрели - везде вспоминаем о культуре. Многозадачность требует собранности, слаженности в работе и моя задача сейчас максимально быстро сориентироваться, понять все задачи и оперативно влиться в работу, чтобы я помогала всей команде, - сообщила Анна Никитина.
Заместителем министра – председателем Комитета по экономике и правовой работе стал Владимир Будацыренов, ранее возглавлявший отдел бюджетного планирования и целевых программ министерства.
Владимир Будацыренов в 2006 году окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация - экономист.
- Основное мое направление – это экономика, работа с бюджетом и правовая работа. Цели вижу те же самые, что и в предыдущей должности: осуществление полномочий министерства, бесперебойная работа республиканских и муниципальных учреждений культуры в плане финансирования, выполнение майских указов Президента, показателей по национальному проекту «Культура». Ежегодно, стопроцентно они выполняются. Постараюсь оправдать оказанное доверие министра и главы республики, - сказал Владимир Будацыренов.
Напомним, в январе этого года в Бурятии победителем конкурсного отбора на пост первого заместителя министра культуры был признан директор Колледжа искусств в Улан-Удэ Баир Турбянов. Однако, по информации «Номер один», окончательного согласования на новую должность он по каким-то причинам не получил.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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