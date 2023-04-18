Политика и власть 18.04.2023 в 14:00

В Бурятии простятся с работником дома-интерната, погибшим в Украине

У Сергея Леонова остались жена и трое детей
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с работником дома-интерната, погибшим в Украине

Мухоршибирский район проводит в последний путь Леонова Сергея Юрьевича. Он родился 23 мая 1973 года в селе Цолга. Школьные годы прошли в Мухоршибирской средней школе, которую погибший окончил в 1990 году.

«Сергей был жизнерадостным, общительным, никогда не унывающим, позитивным юношей. С детства был смелым, трудолюбивым, помогал родителям и товарищам, защищал слабых и младших»,

 - вспоминают Леонова одноклассники.
После окончания школы он отправился в армию, а после службы начал свою трудовую деятельность в Мухоршибирском МПМК «БСС». С 1997 года начал трудиться в Мухоршибирском доме - интернате.

«Коллеги отзываются о нем, как об ответственном, отзывчивом, трудолюбивом работнике. За время работы Сергей Юрьевич был награжден почетными грамотами интерната, района, райкома профсоюзов, а также отмечен благодарностью Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия»,

- пишут о погибшем в группе районной администрации.
В 2004 году Сергей Юрьевич создал свою семью. Вместе с женой они воспитывали троих детей и работали в одном учреждении.

22 сентября 2022 года во время частичной мобилизации его отправили на СВО. Он погиб 6 февраля в Украине. У Сергея Леонова остались отец, сестра, жена, сын, а также две дочери.

Прощальную панихиду проведут 19 апреля в селе Новый Заган по улице 50-летия Октября. Затем на площади у дома культуры в честь него пройдет митинг.


Фото: Администрация Мухоршибирского района

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